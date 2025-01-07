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Cybertruck爆炸客用ChatGPT策畫犯案 OpenAI回應了

編譯盧思綸／即時報導
元旦一輛停放拉斯維加斯川普酒店外的特斯拉Cybertruck電動皮卡爆炸，造成凶嫌在內1死7傷。(路透)
元旦一輛停放拉斯維加斯川普酒店外的特斯拉Cybertruck電動皮卡爆炸，造成凶嫌在內1死7傷。(路透)

美聯社報導，元旦當日一輛停放拉斯維加斯川普酒店外的特斯拉Cybertruck電動皮卡爆炸，造成凶嫌在內1死7傷。拉斯維加斯警方7日證實，37歲凶嫌李維爾斯貝格（Matthew Alan Livelsberger）事前使用新創公司OpenAI的生成式人工智慧聊天機器人ChatGPT進行策畫，可能是美國境內首度有個人使用ChatGPT打造特定用途裝置。

陸軍士兵李維爾斯貝格作案前在車內自轟身亡，且在手機留下遺書，表示要為美國的弊病敲響警鐘，指美國人只留意暴力及壯觀場面，強調這並非恐怖襲擊。

隨著當局持續調查爆炸案，調查人員回溯李維爾斯貝格在ChatGPT上的紀錄發現，他事前曾搜尋有關炸裂物目標、特定炸藥速度，以及煙火爆炸物在亞利桑那州是否合法等問題。

拉斯維加斯警局治安官邁馬希爾（Kevin McMahill）表示，使用生成式人工智慧徹底改變遊戲規則，「這是我所知道，發生在美國境內首起利用ChatGPT打造個人特定用途裝置的案件」。

ChatGPT於2022年推出，由位於舊金山的新創公司OpenAI開發。與過去「大型語言模型」版本不同，任何能連上網路的使用者都能免費運用ChatGPT工具，並且更方便使用。

對於自家工具被用於策畫犯罪，OpenAI在電子郵件聲明中表示，致力於「負責任」提供使用工具，並且拒絕任何有害指令，聲明寫到：「在這個案例中，ChatGPT提供網路上已公開資訊，並對有害或非法活動發出警告。我們正與執法機構合作，協助他們的調查。」

拉斯維加斯警方證實，37歲凶嫌李維爾斯貝格作案前利用生成式人工智慧聊天機器人Ch...
拉斯維加斯警方證實，37歲凶嫌李維爾斯貝格作案前利用生成式人工智慧聊天機器人ChatGPT進行策畫。(路透)

ChatGPT OpenAI Cybertruck 特斯拉

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