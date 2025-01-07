體育名嘴貝勒斯稱願花百萬元上床 福斯美髮師怒告

體育名嘴貝勒斯被控一再性騷曾在福斯體育頻道工作的美髮師 。(美聯社)

體育名嘴貝勒斯(Skip Bayless)一再性騷曾在福斯體育頻道(Fox Sports)擔任美髮師的法拉吉(Noushin Faraji)，還說願付150萬元與她上床，她3日到法院，對這個節目主持人、福斯體育頻道及其母公司一併提告，要求賠償。

她的律師在加州 高等法院提出訴狀說，在福斯體育頻道任職十餘年的法拉吉請法院判處這三個「加害方」賠償對她造成的心理傷害，因為公司主管縱容高階經理和主持節目的名嘴性騷擾 員工，不必擔心遭受處罰，害員工在「充滿敵意的環境」工作。

美聯社請貝勒斯的律師勒文(Jared Levine)回應上述報導，未獲回覆；也請當年培訓貝勒斯的人力資源公司發表意見，同樣未獲回應。美聯社無法直接連絡上貝勒斯本人。

福斯體育頻道說，它嚴肅看待有關指控，但因案件已進入司法程序，它不願多說。

法拉吉說，2017年起，貝勒斯不斷向她發起「進攻」，例如摟她入懷久久不放、親吻她臉頰、對她說，若肯跟他上床，保證她一輩子風生水起，諸如此類，直到去年才停。

訴狀說，2021年，貝勒斯表明要給她150萬元和她發生關係，遭她拒絕後，威脅要讓她工作做不下去。「法拉吉知道，他在對她施壓，要她跟他上床，但她不斷強調，她也是專業人員，專業人員應善待所有專業人員。」

貝勒斯在福斯體育頻道主持節目，直到2024年節目被砍，因為共同主持人夏普 (Shannon Sharpe)離開後，收視率慘跌。

法拉吉說，2024年她遭開除，理由根本莫須有。訴狀說，一開始她不敢講，怕將她在公司受到的待遇公諸於世後，自己會陷入險境。

訴狀另外指出，福斯員工該有的薪水或加班費，都拿不到全額，因此要替遭剝削的同仁爭取集體訴訟的權利。