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引用「底線法」又惹議 佛州翁槍殺持電鋸鄰居判無罪

編譯潘勛／綜合報導
佛州79歲男子德魯左勞斯基與鄰居的成年兒子為修剪樹枝發生爭吵，遭對方出言威脅，故援引「底線法」開槍射殺對方，沃盧西亞郡法官據此判決無罪。(沃盧西亞郡監獄)
佛州79歲男子德魯左勞斯基與鄰居的成年兒子為修剪樹枝發生爭吵，遭對方出言威脅，故援引「底線法」開槍射殺對方，沃盧西亞郡法官據此判決無罪。(沃盧西亞郡監獄)

佛州79歲男子德魯左勞斯基(Edward Druzolowski)，因鄰居的成年兒子在修剪樹枝時穿越兩家共用的籬笆，而且出言威脅到他，故援引「底線法」(Stand Your Ground，亦稱堅守陣地法)而開槍射殺對方，沃盧西亞郡(Volusia County)法官據此判決男子無罪；該自衛法律本就惹人爭議，因本案又再受側目。

有線電視新聞網(CNN)報導，本案應只是鄰居間尋常紛爭，但在美國這個槍比人多的國家，卻演變成殺人命案。全美有許多州和佛州一樣，都訂有爭議性的「底線法」，允許人民使用可能致命的武力，來回應他人的威脅，而免於刑事起訴；此做法被認為與謀殺案件增加有關。

沃盧西亞郡法官去年12月27日判決，德魯左勞斯基出於自衛而免受起訴。被告聲稱自己受到鄰居兒子的威脅，法院檔案顯示，被害人福特(Brian Ford)有刑事前科，暴力名聲在外。

2023年9月17日，福特沿著分隔他父母住家與德魯左勞斯基房子的籬笆在剪樹枝；德魯左勞斯基一開始以為福特只是在修剪他們家那一邊的，所以沒干涉；後來他妻子跟他講，福特跨過籬笆來到自己家這一邊，德魯左勞斯基便持一把槍走出屋來，要求福特離開他的土地。

法院檔案指出，福特卻回應得很強勢，兩人開始互罵，據說福特用電鋸威脅被告，迫使德魯左勞斯基掏出槍來。據說福特不顧德魯左勞斯基的警告，繼續進逼，因此被告開槍射殺了他。

德魯左勞斯基辯稱自己年事已高、且因骨質疏鬆症而肢體羸弱，體格與福特差太多，不得不開槍自衛。法院認為，鑒於福特咄咄逼人的舉止、暴力名聲，被告使用武力應屬合理。此外，福特的八歲兒子也對警方表示，他爸爸曾威脅德魯左勞斯基。

法官認為檢方未能提供明確、令人信服的證據，指德魯左勞斯基無權豁免於罪，因此同意辯方聲請，撤銷檢方指控罪名。

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