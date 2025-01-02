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紐奧良撞人與賭城爆炸案 車輛均來自Turo共享平台

中央社紐奧良1日綜合外電報導
1日元旦早上的紐奧良致命衝撞人群攻擊案，與賭城拉斯維加斯特斯拉Cybertruck爆炸案(圖)使用的車輛，都是透過美國共享汽車平台Turo租賃來的。(路透)
1日元旦早上的紐奧良致命衝撞人群攻擊案，與賭城拉斯維加斯特斯拉Cybertruck爆炸案(圖)使用的車輛，都是透過美國共享汽車平台Turo租賃來的。(路透)

美國共享汽車平台Turo表示，紐奧良致命衝撞人群攻擊案與賭城拉斯維加斯特斯拉Cybertruck爆炸案使用的車輛，都是透過他們的平台租賃來的。

Turo是一家經營線上平台的公司，可讓汽車車主出租他們的車輛。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，Turo發言人在聲明中說：「我們正在積極配合執法當局調查這兩起事件。我們不認為涉及拉斯維加斯與紐奧良攻擊案的承租人有犯罪背景，足以讓我們辨識出他們構成安全威脅。」

在紐奧良，據稱犯嫌透過Turo租下福特（Ford）F-150 Lightning電動皮卡，有關當局查出犯嫌名為賈巴（Shamsud-Din Jabbar）。官員說，這輛皮卡車1日凌晨在新年慶祝活動期間在波旁街（Bourbon Street）衝撞人群，造成至少15人死亡。美國聯邦調查局（FBI）正在朝「恐怖行為」方向偵辦。

在拉斯維加斯，一輛特斯拉（Tesla）電動皮卡Cybertruck今天早上在川普飯店（Trump Hotel）外爆炸，造成車內1人身亡，死者身分不明。有關當局正在調查這是否是恐怖攻擊，並認為這起爆炸案使用了煙火、瓦斯罐與露營燃料。

Turo發言人在聲明中又說：「由於我們擁有世界一流的信任與安全技術，以及由經驗豐富的前執法專業人員組成的團隊，Turo始終致力於維持最高標準的風險管理」。

「紐奧良與拉斯維加斯的暴力事件令我們感到心碎，向受害者與他們的家人送上我們的祈禱。」

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