檀香山民宅煙火爆炸 4死逾20傷 現場如廢墟 部分傷者恐截肢

夏威夷檀香山一處民宅除夕夜疑似因非法存放煙火引發大規模爆炸，造成至少4死20多人受傷 現場彷彿遭炸彈擊中的戰場廢墟。(檀香山消防局)

夏威夷 檀香山一處民宅除夕夜疑似因非法存放煙火引發大規模爆炸，造成至少4死20多人受傷，部分傷者情況危殆，預計死亡人數會再增加。

事發於檀香山西北Aliamanu地區，一戶民宅在除夕午夜過後不久發生大爆炸，有無人機 從地面和空中拍攝的視頻顯示，出事房屋上空濃煙滾滾，籠罩整個街區。

警方指出，死亡人數已由最初通報2人增至4人，預計還會繼續增加，檀香山警局(HPD)的防爆小組，在仿如廢墟的現場內，檢獲大量非法煙火。

爆炸發生後，消防及救護人員迅即趕到現場，優先處理傷勢最嚴重的人，並將他們送往瓦胡島(Oahu)多個創傷中心。

這場悲劇甚至讓經驗最豐富的急救人員感到震驚，檀香山緊急醫護服務(EMS)主管愛爾蘭(Jim Ireland)表示，現場如同戰場廢墟一般。檀香山急救中心護理主管強生(Sunny Johnson)也說，死傷者就如同遭遇炸彈爆炸，事故中不僅有燒傷，還有「爆炸性傷害」，有傷者面臨截肢情形。

一位鄰居描述了爆炸發生時的情況，「我聽到了一個低沉的爆炸聲，當準備打開手機看看發生什麼時，外面傳來騷亂嘈吵聲，原來大批救護車、消防、警察趕到。」

檀香山市長布蘭賈迪(Rick Blangiardi)在元旦發出聲明，對死傷者表示哀悼的同時譴責使用非法煙火人士，指出年復一年，有少數人仍不計後果危害所有人，這是荒謬且不可接受。

他重申市府會全力與聯邦及州政府合作，徹底阻止非法煙火交易，加強執法力道及處罰、全力阻止非法煙火進口。

民主黨 籍州長格林(Josh Green)也哀悼死傷者，說是一直致力打擊非法煙火，光是2024年就查獲22萬7000磅非法煙火，但他承認要徹底解決並不容易。又說類似這次大爆炸，提醒政府民眾必須繼續共同努力，防止悲劇再發生。