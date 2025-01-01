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Cybertruck在川普酒店門口爆炸影片曝光 車內有大批煙火

編譯徐榆涵／即時報導
拉斯維加斯的川普酒店1日疑似發生恐怖攻擊，一輛特斯拉Cybertruck在飯店門口爆炸起火，造成1死7傷。(路透)
拉斯維加斯的川普酒店1日疑似發生恐怖攻擊，一輛特斯拉Cybertruck在飯店門口爆炸起火，造成1死7傷。(路透)

拉斯維加斯的川普酒店（Trump Hotel）1日疑似發生恐怖攻擊，一輛特斯拉Cybertruck在飯店門口爆炸起火，造成1死7傷，警方也在車上發現大量煙火、汽油罐等物品。

衛報報導，拉斯維加斯大都會警察局和內華達州克拉克郡消防局官員在記者會上表示，車內1人死亡，附近另有7人受輕傷，被送往醫院治療。

知情的執法人員透露，這輛Cybertruck是透過汽車租賃公司Turo租用的，車內似乎裝載大量煙火。CNN則報導，除了煙火，車內還發現油箱和露營用燃料等爆炸物，懷疑司機引爆車上爆裂物造成爆炸。

根據監視器畫面顯示，車輛在爆炸前約1小時曾駛過川普酒店，隨後折返並停在飯店前，幾秒鐘後車輛便發生了爆炸。

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）在社群網站X發文指出，特斯拉正調查此事，「我們已確認爆炸是由租用Cybertruck車廂內的大量煙火以及、或是炸彈引起，與車輛本身無關。」隨後又發文推測此事件可能是恐怖攻擊，並懷疑與當日稍早發生的紐奧良（New Orleans）的襲擊事件有關。

但截至目前，執法當局尚未證實此事件與恐怖主義或紐奧良襲擊事件有關。Turo發言人也未立即回覆置評請求。

川普集團執行副總裁、美國候任總統川普次子艾瑞克（Eric Trump）則表示，「客人和員工的安全始終是我們的首要任務，我們向拉斯維加斯消防局和當地執法機構的迅速反應和專業精神表示衷心感謝。」

拉斯維加斯的川普酒店1日疑似發生恐怖攻擊，一輛特斯拉Cybertruck在飯店門...
拉斯維加斯的川普酒店1日疑似發生恐怖攻擊，一輛特斯拉Cybertruck在飯店門口爆炸起火，造成1死7傷。(美聯社)

川普 特斯拉 Cybertruck

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