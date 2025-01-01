紐奧良攻擊事件傷亡增加 至少15死35傷 Sugar Bowl宣布延期一天

在路易斯安那州紐奧良法國區的波旁街1日凌晨發生致命襲擊事件，現場已被警方封鎖。（美聯社）

在路易斯安那州紐奧良法國區的波旁街，周三發生一名男子駕駛皮卡撞向參加慶新年活動的人群並與警方駁火的致命襲擊事件，根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，死亡人數從先前報導的至少10人，增加到至少15人，受傷人數則至少有35人。聯邦調查局（FBI ）正以 「恐怖主義行為 」進行調查。

FBI已確認嫌犯是42歲德州退伍軍人Shamsud-Din Jabbar，2007至2020年間曾在美國陸軍服役，同時擔任現役和後備職務。在2007年3月至2015年1月間任現役人力資源專家和資訊技術專家，並曾在2009年2月至2010年1月期間部署到阿富汗 一次。2015年1月退役後，在陸軍後備役服役至2020年7月。他以上士退務。

Jabbar與警方交火時喪生。襲擊發生時車上有一面伊斯蘭國組織（ISIS）的旗幟。FBI表示，正在調查與恐怖組織的潛在關聯，懷疑駕駛者不是孤狼犯罪，並非 「唯一該負責的人」。車內發現了武器和 「潛在的簡易爆炸裝置」。官方也在該地區找到簡易爆炸裝置。

一年一度的大學美式足球 賽Sugar Bowl原訂周三舉行。但根據Sugar Bowl的聲明，因公共安全原因延期24小時，喬治亞大學與聖母大學在紐奧良舉行的季後賽四強決賽將於美東時間周四下午4時開始。