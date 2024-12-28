我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

說好的綠卡呢？巴爾的摩開發項目失敗 近百中國投資人提告

韓濟州航空失事「179人推測身亡」 1乘客曾傳訊息：要交代遺言嗎？

新罕州亞裔女一家4口 聖誕節一氧化碳中毒亡

記者張聲肇/綜合報導
新罕布夏州威克菲爾德鎮這棟民宅，聖誕節當天傳出意外，一家四口疑似在睡夢中因一氧化碳中毒而死。(美聯社)
新罕布夏州威克菲爾德鎮這棟民宅，聖誕節當天傳出意外，一家四口疑似在睡夢中因一氧化碳中毒而死。(美聯社)

新罕布夏州聖誕節驚傳一家四口疑似一氧化碳中毒死亡悲劇，52歲的屋主高德斯坦(Matthew Goldstein)是麻州一所公立小學教師，校長及地方人士表達哀悼與不捨。

高德斯坦的54歲亞裔妻子蕾拉(Lyla Goldstein)和兩個女兒，薇拉蕊(Valerie Goldstein， 22歲)和薇爾蕾特(Violet Goldstein，19歲)本來要到親友家共度聖誕，主人久候不見人影，下午4時21分打電話請威克菲爾德(Wakefield)鎮警局派員前去查看。警員抵達現場，發現四人均已身亡。

官員27日說，新罕布夏州法醫驗屍後，斷定高德斯坦死於一氧化碳中毒，至於中毒原因尚待查明。高妻與兩個女兒的死因及情況也待釐清。

住宅檔案顯示，命案地點省湖路2962號的房子是高家自宅。高德斯坦在兩小時車程外的麻州布魯克萊恩(Brookline)貝克中小學(Baker School)教書；蕾拉任職於微軟公司。

新罕布夏州消防安全局正在調查高宅一氧化碳外洩原因，同時檢查屋裡的瓦斯暖氣系統。調查人員說，遍查全屋，不見設有一氧化碳警報器。

貝克中小學校長紀羅瑞(Linus J. Guillory)說，高德斯坦是難得的教育工作者，素為全校及地方所敬重，「凡有幸做過他學生或認識他的人，都對他熱心啟發學生、陶冶年輕心靈的卓越貢獻，留下難以抹滅的印象」。

布儒克萊恩教師工會會長布朗(Justin Brown)說，高德斯坦是八年級數學和健康教育老師，也是該校性別與性教育聯盟及數學教學委員會主席。布朗代表工會對高家遽然離世表示極度哀傷，也向高家親友、同事、同學、家長及地方各界深致悼唁。

隆冬時節，如何預防一氧化碳中毒和火警，各地政府緊急事故處理、老人福利和公衛單位，都提醒民眾勿掉以輕心。

新罕布夏州 麻州 聖誕節

上一則

癌症醫療 保險拒付愈來愈多 包括紅藍卡

下一則

住房短缺、補助停止、無證客湧入…美遊民暴增18%創新高

延伸閱讀

聖誕節早晨丹佛街頭發現棄嬰 狠心男女落網

聖誕節早晨丹佛街頭發現棄嬰 狠心男女落網
Mega Millions頭獎12億 南加彩民大排長龍

Mega Millions頭獎12億 南加彩民大排長龍
凱特妃聖誕節擁抱癌友 王子、公主禮物拿到手軟

凱特妃聖誕節擁抱癌友 王子、公主禮物拿到手軟
聖誕節不打烊 芝城、華府中餐館座無虛席 用餐須排隊等候

聖誕節不打烊 芝城、華府中餐館座無虛席 用餐須排隊等候

熱門新聞

圖為新冠疫情期間發放的紓困支票。(美聯社)

百萬名納稅人 將獲最高1400元退款 支票退銀行帳戶或郵寄

2024-12-22 21:35
北美防空司令部每年到了平安夜，都有大批志工和官兵接聽小朋友打來詢問「聖誕老人什麼時候會來我家？」、「我是在頑皮還是乖巧小孩名單？」之類的電話，而這項特別的傳統可追溯到1955年一通打錯的電話。(美聯社)

冷戰時期男童打錯電話 造就北美防空司令部聖誕傳統

2024-12-23 10:18
居民拿著地稅通知單，大喊吃不消。(路透)

不划算…獨棟住宅保費、房地產稅接近房貸 2014來最高

2024-12-26 05:00
甘迺迪前副手、華裔律師夏納翰(左)與政治記者波索比克用中文交談。(擷自X@NicoleShanahan)

政治記者中文比她強 夏納翰笑：你現在應該沒法去中國了

2024-12-24 12:49
低收入族群信用卡帳單拖欠之際遇到通膨高漲，信用評分因此驟減。（美聯社）

低收入族群信用評分因疫情意外拉高 如今面臨殘酷事實

2024-12-25 11:27
威廉‧祖洛克(右二)與扎卡里‧祖洛克(左二)承認性虐待他們的兩個養子。(擷自Instagram @zackjzulock)

喬州男同志伴侶性侵2養子 拍片炫耀拉皮條…判關100年

2024-12-24 16:23

超人氣

更多 >
注定孤老終身？研究：有這3個關鍵特質 容易單身一輩子

注定孤老終身？研究：有這3個關鍵特質 容易單身一輩子
股神巴菲特加碼2855萬美元 買進這檔老牌網路相關股票

股神巴菲特加碼2855萬美元 買進這檔老牌網路相關股票
南韓濟州航空失事 消防局：2人獲救、其餘179人推測身亡

南韓濟州航空失事 消防局：2人獲救、其餘179人推測身亡
震撼彈… 趙薇微博發文：與黃有龍已離婚多年

震撼彈… 趙薇微博發文：與黃有龍已離婚多年
趙薇宣布離婚／黃有龍身分神秘 曾為她豪砸417萬買法國酒莊

趙薇宣布離婚／黃有龍身分神秘 曾為她豪砸417萬買法國酒莊