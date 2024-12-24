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被控謀殺 孟喬內紐約市首出庭不認罪 律師：被當政治棋子

記者顏伶如／綜合報導
涉嫌槍殺聯合健保執行長湯普森的兇嫌孟喬內，23日在紐約市法院出庭，面帶微笑。(路透)
涉嫌槍殺聯合健保執行長湯普森的兇嫌孟喬內，23日在紐約市法院出庭，面帶微笑。(路透)

涉嫌槍殺聯合健保公司(UnitedHealthcare)執行長湯普森(Brian Thompson)的26歲兇嫌孟喬內(Luigi Mangione)，23日在紐約州曼哈頓法院出庭時對於紐約州檢察官以謀殺、恐怖攻擊等罪名起訴，均辯稱無罪。辯護律師向法官表示，包括紐約市長亞當斯(Eric Adams)在內的政府官員，利用這起案件把孟喬內當做政治棋子，導致被告權益受損，可能獲選擔任陪審團的民眾想法受到影響，很難達到公平審判。

孟喬內戴著手銬與腳鐐出庭，回答法官詢問時靠向麥克風說話。曼哈頓檢察官上周對孟喬內提出多項罪名 ，包括恐怖主義謀殺罪。

孟喬內(前左)23日在曼哈頓法院出庭，檢方以謀殺、恐怖攻擊等罪名起訴，他均辯稱無...
孟喬內(前左)23日在曼哈頓法院出庭，檢方以謀殺、恐怖攻擊等罪名起訴，他均辯稱無罪。辯護律師阿格尼菲洛(前右)擔心審理不公。(美聯社)

孟喬內除了面臨紐約州州立法院審判，聯邦檢察官同樣針對這起槍擊案對孟喬內起訴，聯邦起訴如果定罪恐將面臨死刑，紐約州罪名最高可能面臨終身監禁不得假釋。

美聯社報導，檢方日前已經表示，紐約州起訴案與聯邦起訴案將同時進行，紐約州起訴案開審日期可能較早。

辯護律師凱倫‧阿格尼菲洛(Karen Friedman Agnifilo)對法官說，包括紐約市長亞當斯(Eric Adams)在內的政府官員，利用這起案件把孟喬內當做政治棋子，導致被告權益受損，可能獲選擔任陪審團的民眾想法受到影響。

阿格尼菲洛說，對於孟喬內能否獲得公平審判，感到「極度憂心」。

孟喬內犯案後在賓州落網，19日被押回紐約州準備受審。孟喬內搭乘的小型飛機抵達紐約曼哈頓時，亞當斯與紐約市警察局長蒂池(Jessica Tisch)跟重裝警察站在一起關看押解過程。

阿格尼菲洛對法官說，紐約警方把孟喬內押回紐約的變成一場精心策畫的奇觀。她說，孟喬內被拿來示眾，警方出動大陣仗押解規模，「是我職業生涯裡看過最大場面」。她指出：「這根本是完全沒有必要的。」

阿格尼菲洛表示，聯邦檢察官與紐約州檢察官同時出手，也造成相互司法干預。

孟喬內(中)23日在曼哈頓法院出庭，檢方以謀殺、恐怖攻擊等罪名起訴，他均辯稱無罪...
孟喬內(中)23日在曼哈頓法院出庭，檢方以謀殺、恐怖攻擊等罪名起訴，他均辯稱無罪。(美聯社)

孟喬內 紐約州 亞當斯

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