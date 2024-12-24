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國會暴亂前對「驕傲男孩」首領通風報信 前華府警官定罪

記者張聲肇／綜合報導
前華府大都會警察局情報單位主管拉蒙德，去年5月出庭時神情。(美聯社)
前華府大都會警察局情報單位主管拉蒙德，去年5月出庭時神情。(美聯社)

華府大都會警察局情報單位主管拉蒙德(Shane Lamond)在2021年初國會暴亂前，對「驕傲男孩」首領通風報信，被控就此事對調查當局說謊。聯邦法院法官傑克遜(Amy Berman Jackson)23日判決他一項妨礙司法和三項說謊的罪名成立。

拉蒙德接受法官審判(bench trial)而非陪審團審判，預定4月3日宣判刑期。拉蒙德監督警局內部國土安全局的情報單位，負責監控像極右派團體「驕傲男孩」之類的組織來到華府後的活動。他在2019年認識「驕傲男孩」領導人塔里歐(Enrique Tarrio)。

塔里歐(Enrique Tarrio)在本案審判期間，作證說他接獲「大都會警局某消息來源」的密報，同時根據密報，向其他組織成員撒謊。

檢方指出，拉蒙德在「驕傲男孩」組織裡當雙面諜，通報塔里歐說，華府警方已經取得逮捕狀，以他先前率部參加華府活動時，燒毀「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)組織的旗幟為由，要將他逮捕歸案。

塔里歐出庭作證時說，他決定元月6日前兩天就到華府「了結這一切」，同時把他的逮捕做為「宣傳資料」。

家住邁阿密的塔里歐果真在國會暴動前兩天，也就是元月4日就在華府被捕。他後來因涉國會暴動的陰謀叛亂等罪行確立，判刑22年，目前正在服刑。

拉蒙德的律師說，他和塔里歐聯絡，是出於本職。檢方舉證反駁說，即使暴亂過後，他仍和「驕傲男孩」有聯絡，且甚表同情。拉蒙德的律師還不確定是否上訴。

法官傑克遜指出，拉蒙德和塔里歐長達數月互通信息顯示一個模式，「拉蒙德和塔里歐互通信息後，塔里歐馬上到處宣揚他知道的事情」，並稱塔里歐是糟糕的證人。

川普承諾下月就任後，馬上開始特赦國會暴亂案的被告。本案總共1500多人被告，1100多人已經被法院定罪或判刑，塔里歐是否在特赦之列，目前還不清楚。

華府 大都會 黑人的命也是命

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