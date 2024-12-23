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影／風暴襲加州 聖塔克魯茲碼頭不敵巨浪倒塌 3人落海獲救

中央社／加州聖塔克魯茲23日綜合外電報導
聖塔克魯茲（Santa Cruz）的碼頭倒塌前。（美聯社）
聖塔克魯茲（Santa Cruz）的碼頭倒塌前。（美聯社）

美國氣象部門表示，加州地區今天遭到強烈風暴侵襲，一座碼頭倒塌入海並漂流而去。

法新社報導，消防員指出，這座位在聖塔克魯茲（Santa Cruz）的碼頭倒塌後，救生員救出兩人，另有1人自行回到岸上。

社群媒體影片顯示，隨著海浪拍擊海岸線，部分碼頭在水中漂流。

碼頭斷裂時正在那裡工作的聖塔克魯茲居民梅瑞爾（Joe Merrill）說，事情發生得很突然。

他說：「碼頭大約90至150公尺倒塌，起重機、貨物…都倒了，兩個人掉進水裡但後來獲救，我們有潛水員、船，什麼都有。」

美國國家氣象局（National Weather Service）轉發一段災後影片解釋說：「聖塔克魯茲碼頭的一部分已經倒塌，正在漂走。」

國家氣象局表示，預計聖塔克魯茲明天將出現巨浪。

社群平台X的消息指出：「預計到明天，太平洋沿岸所有海灘都會出現非常高的海浪、離岸流、瘋狗浪和沿海洪水，導致海灘狀況危險且威脅生命。」

這場風暴預計會為許多地區帶來降雨，甚至包括洛杉磯周圍通常乾燥的偏南地區，並讓山區降雪，之後預計往內陸移動。

預報指出：「一系列太平洋風暴系統將於本周橫掃美國西北部，帶來陣風、一陣陣大雨和山區降雪。」

「德州中部和東部部分地區明天可能出現局部嚴重風暴。」

克魯茲 加州 洪水

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