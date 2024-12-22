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猶他州緬甸難民滅門慘案 疑夫槍殺妻與3子後自盡

記者胡玉立／綜合報導
鄰居在命案發生住宅前放上鮮花和蠟燭，悼念死去的緬甸難民一家人。(美聯社)
鄰居在命案發生住宅前放上鮮花和蠟燭，悼念死去的緬甸難民一家人。(美聯社)

猶他州鹽湖城郊區西谷市(West Valley City)一戶緬甸難民家庭上周末發生滅門慘劇；警方19日代表家人發布聲明，指這起命案共有5人死亡，他們相信是42歲的丈夫槍殺全家後再自殺。死者包括夫妻2人和3名年幼子女，他們17歲的長子則是頭部中彈重傷且情況危急。

猶他州西谷市警局代表死者家屬表示，這個難民家庭是為了逃離緬甸的暴力局勢；38歲的布美(Bu Meh)偕同丈夫戴瑞(Dae Reh)和4名子女一起來到美國，他們分別是17歲的長子沙雷(Sha Rey)、11歲的次子Boe Reh、8歲的女兒Kristina Ree和2歲的Nyay Meh。

死者家屬表示，這家人抵美時一貧如洗，「除了身上穿的衣服之外什麼都沒有。」但是，孩子們的母親布美靠著自學英語和學習新技能，努力養家糊口，總算讓一家人得以「擺脫緬甸或難民營噩夢」。然而，「出於我們無法理解的原因，布美的丈夫剝奪了她和孩子們的生命。這是一場『毫無意義的暴力行為』。」

警方表示，這場悲劇是親友發現布美沒有去上班之後，親戚在17日從車庫進入她家，看到沙雷傷勢嚴重之後，向警方報案。警方在屋內發現全家人的屍體，並在戴瑞的屍體下方發現一把手槍。警方相信他就是開槍的凶手。殺人動機仍在調查中。

警方發言人瓦伊努庫(Roxeanne Vainuku)表示，警方認為這樁殺戮發生在周末；犯罪現場沒有發現任何隻言片語；這棟房屋過去也沒有任何家庭暴力的歷史紀錄。

瓦伊努庫說：「我們理解發生如此嚴重事件卻原因不明，令人極度沮喪。我們很想知道為什麼，但事實是，我們可能永遠無法得知。」

沙雷的家人表示，沙雷正面臨漫長且艱難的康復之路。

猶他州鹽湖城郊區西谷市一戶緬甸難民家庭上周末發生滅門慘劇；42歲的丈夫槍殺全家後...
猶他州鹽湖城郊區西谷市一戶緬甸難民家庭上周末發生滅門慘劇；42歲的丈夫槍殺全家後再自殺。(美聯社)

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