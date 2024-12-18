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聯合健保CEO命案兇嫌被控一級謀殺 檢方指涉及恐怖主義

記者劉梓祁／紐約報導
曼哈頓地方檢察官白艾榮17日宣布，以一級謀殺重罪起訴涉槍殺聯合健保執行長的嫌犯孟喬內，左為市警局長蒂池。(記者劉梓祁／攝影)
曼哈頓地方檢察官白艾榮17日宣布，以一級謀殺重罪起訴涉槍殺聯合健保執行長的嫌犯孟喬內，左為市警局長蒂池。(記者劉梓祁／攝影)

紐約市曼哈頓地區檢察官白艾榮17日宣布，涉嫌槍殺聯合健保(UnitedHealthcare)執行長湯普森(Brian Thompson)的嫌犯孟喬內(Luigi Mangione)被以控一級謀殺罪起訴，並指其行為涉及恐怖主義。此案引起全美重視與網上熱議。

起訴書指出，孟喬內面臨11項罪名，包括一項一級謀殺罪、兩項二級謀殺罪，以及其它武器和偽造身分罪。檢方指控，26歲孟喬內是在「執行恐怖行為」的情況下殺害湯普森。根據法律，「執行恐怖行為」指有意圖恐嚇或脅迫平民群眾或政府機構。

曼哈頓地方檢察官白艾榮(Alvin Bragg)表示，「這是一宗令人恐懼、計畫周密且有針對性的謀殺，意在引發震驚、引起注意和恐嚇」。槍擊事件發生在紐約市最繁忙的地區之一，威脅到當地居民、遊客、通勤者以及「剛開始一天工作的人士」。

若被起訴罪成立，孟喬內將面臨無假釋的終身監禁。孟喬內目前被拘押在賓州，將於19日在賓州出庭，法官裁定是否遣送回紐約市。

紐約市警(NYPD)的報告指，網路上的言論可能「顯示出短期內企業高層面臨的威脅有所增加。」市警局長蒂池(Jessica S. Tisch)說，自湯普森遇害以來，他們已經注意到「對這起冷血謀殺震驚且令人髮指的慶祝現象。」

蒂池表示，任何試圖合理化此案的言論都屬「卑劣和魯莽」，並且違背司法原則。白艾榮也指，該案是一宗旨在引發恐懼的謀殺，並非「一般的謀殺」。

據紐約州法律，一級謀殺罪僅適用於特定的加重情節，包括受害者是法官、警察或急救人員，或者涉及僱傭謀殺，亦或有意圖進行恐怖主義行為等情形。

市警情報與反恐局副局長韋納(Rebecca Weiner)表示，恐怖主義法規中「意圖恐嚇或脅迫平民群體」的要素，從湯普森遇害後企業高層和公司持續增加的憂慮中「得以體現」。

根據起訴書，孟喬內11月24日乘坐巴士抵達紐約市，入住曼哈頓上西城旅社。他使用以「羅薩里奧」(Mark Rosario)為名的偽造新澤西州身分證，並多次延長了住宿時間。

孟喬內4日清晨5時34分騎電單車離開旅社，5時52分至6時45分間，在案發地希爾頓酒店附近徘徊。6時45分，孟喬內過街到酒店前，手持裝有消音器的3D打印九毫米幽靈槍，從背後接近湯普森，向他背部開槍，隨後又朝腿部開一槍。

檢方表示，案發地發現的彈殼上分別刻有「DENY」(拒絕)和「DEPOSE」(罷免)的字樣，而子彈上則刻有「DELAY」(拖延)的字樣，這些物品已被警方作為關鍵證據收集。

嫌槍殺聯合健保執行長湯普森的嫌犯孟喬內(右)，被控一級謀殺罪。(路透)
嫌槍殺聯合健保執行長湯普森的嫌犯孟喬內(右)，被控一級謀殺罪。(路透)

孟喬內 紐約市 白艾榮

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