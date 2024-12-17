我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

震撼汽車界 Honda、Nissan傳協商合併

杜絕垃圾費用 演唱會、旅館、租房平台須明列所有費用

26歲槍手孟喬內遭控一級謀殺等11項罪名 恐面臨終身監禁

編譯徐榆涵／即時報導
涉嫌在12月4日槍殺美國聯合健保執行長湯普森的26歲兇嫌孟喬內（Luigi Mangione），17日遭起訴犯下一級謀殺、二級謀殺、非法持有武器以及偽造文書等11項罪名。(路透)
涉嫌在12月4日槍殺美國聯合健保執行長湯普森的26歲兇嫌孟喬內（Luigi Mangione），17日遭起訴犯下一級謀殺、二級謀殺、非法持有武器以及偽造文書等11項罪名。(路透)

涉嫌在12月4日槍殺聯合健保執行長湯普森（Brian Thompson）的26歲兇嫌孟喬內（Luigi Mangione），17日遭起訴犯下一級謀殺、二級謀殺、非法持有武器以及偽造文書等11項罪名。

路透等報導，曼哈頓大陪審團以恐怖主義行為起訴孟喬內。起訴書指控孟喬內謀殺湯普森，是意圖透過恐嚇或脅迫的手段影響政府部門的政策。

曼哈頓地區檢察官布拉格（Alvin Bragg Jr.）強調，這種有預謀、有針對性的槍枝暴力行為不能、也不會被容忍。布拉格的辦公室指，如果所有罪名成立，孟喬內將面臨終身監禁，不得假釋。

紐約市警察局長蒂池（Jessica Tisch）表示：「今天使我們離為湯普森及其家人伸張正義以及確保紐約市法治的首要地位又近了一步。」

蒂池並痛斥力挺孟喬內的民眾，有些人認為孟喬內是英雄而不是殺手，稱「這是毫無意義的暴力行為。這是一起冷酷且精心策畫的犯罪行為，奪走了一條生命，並將紐約人置於危險之中。我們不慶祝謀殺，也不崇拜殺害任何人。」

聯合健保發言人表示，該份起訴書是「在我們的同事湯普森被謀殺後尋求正義的重要一步。」稱公司將與執法部門合作，幫助湯普森家屬結案。

報導指出，一級謀殺指控並不常見，因為它需要某些特定的犯案要素。根據紐約法律，一級謀殺僅適用於少數嚴重情節，包括受害者是法官、警察和急救人員、案件涉及雇傭謀殺等情況。

孟喬內 健保

上一則

產業專家：西方汽車品牌未來5年恐將被迫退出中國市場

延伸閱讀

NBA／回娘家轟29分打出代表作 湯普森：為自己自豪

NBA／回娘家轟29分打出代表作 湯普森：為自己自豪
NBA／唐西奇45分大三元 壓下柯瑞7記三分彈 獨行俠飆分秀退勇士

NBA／唐西奇45分大三元 壓下柯瑞7記三分彈 獨行俠飆分秀退勇士
槍殺健保高管嫌犯 最快17日引渡紐約

槍殺健保高管嫌犯 最快17日引渡紐約
聯合健保CEO命案效應 佛州婦人「3詞」恐嚇保險公司被捕

聯合健保CEO命案效應 佛州婦人「3詞」恐嚇保險公司被捕

熱門新聞

OpenAI前雇員巴拉吉11月在舊金山住宅內自殺身亡，目前官方裁定為自殺。(取自X平台)

26歲OpenAI吹哨人金山家中身亡 法醫研判自殺 馬斯克推文：Hmm

2024-12-14 21:20
佛羅里達州一家IHOP連鎖餐廳加盟店的女服務生，因為看到遊民餓肚子，好心免費提供一份餐點，竟然因此被雇主開除。(美聯社)

贈遊民一盤鬆餅 佛州IHOP女服務生被開除

2024-12-15 19:22

紐約知名頂級律師 將為聯合健保案兇嫌辯護

2024-12-15 15:14
裴洛西在大公宮殿大理石樓梯前拍攝團體照時，緊握著德州共和黨眾議員麥考爾的手(紅圈圈起處)。(擷自X@USEmbLuxembourg)

裴洛西在德國接受髖關節置換手術 1張照片引關注

2024-12-14 16:19
聯合健保執行長湯普森命案兇嫌孟喬內(Luigi Mangione，左)在賓州阿爾圖納(Altoona)一家麥當勞速食店(右)被舉報逮捕。(路透)

麥當勞員工舉報聯合健保CEO兇嫌 拿得到6萬獎金嗎？

2024-12-12 15:46
威斯康辛州一所基督教學校16日發生槍擊事件。（美聯社）

威州麥迪遜基督教學校少年槍手開火 至少3死6傷

2024-12-16 16:20

超人氣

更多 >
華人靠「亞洲1零食」打動美籍教授 一吃成主顧喊要再買

華人靠「亞洲1零食」打動美籍教授 一吃成主顧喊要再買
遲遲不出場？ 楊冪被質疑「紅毯搶壓軸」劉詩詩救火…

遲遲不出場？ 楊冪被質疑「紅毯搶壓軸」劉詩詩救火…
哪些生肖是顧家男？這組有點大男人、他們無條件寵妻

哪些生肖是顧家男？這組有點大男人、他們無條件寵妻
華女遭棄屍雪梨 警尋獲疑為台灣丈夫遺體 鎖定2嫌

華女遭棄屍雪梨 警尋獲疑為台灣丈夫遺體 鎖定2嫌
2024年八大爆款陸劇盤點 《繁花》熱度最高、它口碑最佳

2024年八大爆款陸劇盤點 《繁花》熱度最高、它口碑最佳