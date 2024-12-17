26歲槍手孟喬內遭控一級謀殺等11項罪名 恐面臨終身監禁

涉嫌在12月4日槍殺美國聯合健保執行長湯普森的26歲兇嫌孟喬內（Luigi Mangione），17日遭起訴犯下一級謀殺、二級謀殺、非法持有武器以及偽造文書等11項罪名。(路透)

涉嫌在12月4日槍殺聯合健保 執行長湯普森（Brian Thompson）的26歲兇嫌孟喬內 （Luigi Mangione），17日遭起訴犯下一級謀殺、二級謀殺、非法持有武器以及偽造文書等11項罪名。

路透等報導，曼哈頓大陪審團以恐怖主義行為起訴孟喬內。起訴書指控孟喬內謀殺湯普森，是意圖透過恐嚇或脅迫的手段影響政府部門的政策。

曼哈頓地區檢察官布拉格（Alvin Bragg Jr.）強調，這種有預謀、有針對性的槍枝暴力行為不能、也不會被容忍。布拉格的辦公室指，如果所有罪名成立，孟喬內將面臨終身監禁，不得假釋。

紐約市警察局長蒂池（Jessica Tisch）表示：「今天使我們離為湯普森及其家人伸張正義以及確保紐約市法治的首要地位又近了一步。」

蒂池並痛斥力挺孟喬內的民眾，有些人認為孟喬內是英雄而不是殺手，稱「這是毫無意義的暴力行為。這是一起冷酷且精心策畫的犯罪行為，奪走了一條生命，並將紐約人置於危險之中。我們不慶祝謀殺，也不崇拜殺害任何人。」

聯合健保發言人表示，該份起訴書是「在我們的同事湯普森被謀殺後尋求正義的重要一步。」稱公司將與執法部門合作，幫助湯普森家屬結案。

報導指出，一級謀殺指控並不常見，因為它需要某些特定的犯案要素。根據紐約法律，一級謀殺僅適用於少數嚴重情節，包括受害者是法官、警察和急救人員、案件涉及雇傭謀殺等情況。