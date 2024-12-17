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指認槍手孟喬內攜帶自家背包 CEO遭恐嚇

記者顏伶如／綜合報導
槍殺聯合健保公司執行長湯普森的兇嫌使用的背包引發注意。(美聯社)
槍殺聯合健保公司執行長湯普森的兇嫌使用的背包引發注意。(美聯社)

聯合健保公司(UnitedHealthcare)執行長湯普森(Brian Thompson)4日在紐約遭到槍殺後，警方公布監視器拍攝畫面呼籲社會大眾幫忙指認當時身分尚未曝光的兇嫌孟喬內(Luigi Mangione)。紐約時報報導，總部位於舊金山的「巔峰設計」(Peak Design)品牌創辦人兼執行長德林(Peter Dering)受訪時說，從新聞報導認出槍手攜帶背包就是自家產品，已經跟警方聯絡。

有線電視新聞網(CNN)報導，德林表示，打電話向警方提供線索的消息隨著紐約時報報導曝光後，自己跟員工都因此遭到恐嚇。

德林接受紐約時報採訪時曾說，如果警方要求協助，他將與法律顧問討論，確認哪些消費者訊息能夠在不違反公司隱私保護規定的前提下交給警察。

德林13日在「巔峰設計」網站發表聲明指出，對於消費者隱私嚴肅看待，「社群網站流傳的不實訊息，已經讓我和我的員工受到許多嚴重威脅」。

他在聲明中說：「懇求大家參考我們在這裡提供的事實，並且持續信任巔峰設計。」

根據紐約時報報導，德林說接聽警方專線電話的人員告知，已經收到數百通指認槍手使用灰色背包是「巔峰設計」產品的來電。

CNN報導，雖然警方接到數百通指認背包的線索電話，但社群媒體流傳消息卻直指德林一人是「告密者」(snitch)。有網友在TikTok號召購買「巔峰設計」背包的消費者趕快把產品序號移除，也有網友聲稱要退貨。

專門處理數據隱私訴訟的華府地區律師尤溫(Greg Ewing)說，廠商接到法院命令或傳票之後而交出消費者資料，屬於一般程序。

至於購買商品上的產品序號是否在轉賣時衍生隱私保護疑慮，近來引起不少民眾討論。有網友在TikTok影片中提出質疑說，如果收到別人贈送背包，但其實送禮者卻犯了罪而故布疑陣，是否會因為持有背包而受牽扯坐牢。

尤溫說，如此情境確有可能。他表示，以「巔峰設計」背包為例，消費者登記資料是為了取得產品維修擔保(warranty)。

他指出，廠商取得的客戶資料有限，比如「巔峰設計」的客戶資料採自願登記，如果產品後來被轉手但沒有重新登記，產品仍然登在原始所有人名下。

紐約時報 TikTok 孟喬內

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