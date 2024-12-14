26歲OpenAI吹哨人金山家中身亡 法醫研判自殺 馬斯克推文：Hmm

OpenAI前雇員巴拉吉11月在舊金山住宅內自殺身亡，目前官方裁定為自殺。(取自X平台)

OpenAI 近年遭多家媒體指控使用未授權內容訓練AI模型，官司還在進行中；不過有一位名為巴拉吉(Suchir Balaji)的吹哨者，近日傳出在舊金山住宅內自殺身亡。他之前接受紐約時報訪問揭露OpenAI 使用數據違法，在今年8月已離開公司。

「每日郵報」14日報導，舊金山警方和法醫辦公室證實年僅26歲的巴拉吉於11月26日在住處被發現死亡，法醫研判為自殺，警方指出目前沒有證據顯示這起事件有外力介入或不法行為發生。

加州「信使新聞」(The Mercury News)報導，巴拉吉是前OpenAI公司研究人員，在加州庫柏蒂諾(Cupertino)長大、隨後進入柏克萊加州大學 (UC Berkeley)攻讀電腦科學，成為人工智慧(AI)信徒，他相信AI可能可以治癒疾病和延緩老化。

巴拉吉隨後加入OpenAI，待了將近四年，見證OpenAI大紅大紫卻產生擔憂。

2022年底，OpenAI推出ChatGPT掀起產業革命；今年10月，公司宣布融資66億美元、估值達到1570億美元，與高盛集團(Goldman Sachs)、叫車平台Uber、電信巨擘AT&T等上市企業市值相當。它的核心產品是大型AI模型。

巴拉吉在ChatGPT問世同年，對AI想法出現轉變，他為自己在GPT-4訓練計畫中協助公司從網路上蒐集資料感到擔憂。紐時指出，OpenAI幾乎分析了網路上可取得的文本。

巴拉吉也告訴紐時，OpenAI的作法違反美國著作權法規定，並發表文章論述看法。他在文章中說自己的論點並非專門針對ChatGPT，也適用於許多生成式AI的產品。

由於巴拉吉所掌握的資訊預料將對OpenAI官司發揮關鍵作用，被媒體視為吹哨者。

11月18日，紐時律師在給聯邦法院提交的信件中提到，巴拉吉具有「特定且相關文件」可以支持他們對OpenAI的訴訟案。紐時指出，至少有12個人握有相關資料。