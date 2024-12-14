全美首樁 紐約醫師為達拉斯婦女開墮胎藥 遭德州檢方控告

德州檢察長對一名開立遠程處方墮胎藥的紐約醫師提起訴訟，這是首次類似官司，可能對醫師開立處方藥形成寒蟬效應。圖為三名婦女手持保護墮胎藥物的標語。(美聯社)

德州 檢察長帕克斯頓(Ken Paxton)13日宣布，12日已在德州科林郡(Collin County)控告一名為一名達拉斯婦女遠距開立墮胎 藥的紐約醫師。這是羅訴韋德案被推翻後，全美首樁針對民主黨控制州的保護醫師法律提出的法律挑戰，可能對醫師開立處方藥形成寒蟬效應。

全美各州墮胎禁令開始生效後，許多婦女透過網路和電話遠距取得醫師開立的墮胎藥處方，各地墮胎數量仍不斷增加。美國大多數墮胎都以藥物進行而非手術。

帕克斯頓提出的訴訟指控紐約醫師瑪格莉特．卡本特(Margaret Daley Carpenter)向一名20歲德州女性患者提供藥物，違反德州法律，索賠25萬元。此案不涉及任何刑事指控。

帕克斯頓表示，該女服用墮胎藥丸美服培酮(mifepristone)和米索前列醇(misoprostol)，之後因併發症住院，「孩子的親生父親」才得知對方懷孕並墮胎。帕克斯頓說：「我們德州珍惜母嬰健康和生命，外州醫師不得向德州居民非法和危險地開立墮胎藥物。」

德州禁止在懷孕各階段墮胎，是反對墮胎權最積極的州之一。德州2021年開始執行州法，那時最高法院尚未推翻羅訴韋德案，該州法禁止幾乎所有墮胎，並允許公民起訴任何提供墮胎或協助他人墮胎者。

戴維斯加州大學 法學教授瑪莉．齊格勒(Mary Ruth Ziegler)表示，藍州2023年開始採用的保護法律將面臨挑戰。她說：「醫師可能會更害怕將藥物郵寄到德州。」