建議普度銷售類鴉片止痛劑 麥肯錫顧問公司認罪、6.5億和解

麥肯錫顧問公司13日為不當建議普度製藥推廣類鴉片止痛劑「奧施康定」道歉。(美聯社)

紐約時報報導，助長類鴉片劑毒害人民遭司法部 調查的麥肯錫顧問公司(McKinsey & Company)13日同意以6億5000萬元和解官司並認罪。

全美國服用類鴉片止痛劑成癮死亡人數達數十萬，麥肯錫顧問群卻建議普度製藥公司(Purdue Pharma)銷售旗艦產品「奧施康定」羥考酮止痛劑，約30名麥肯錫顧問在15年當中，從普度藥廠賺得9300萬元顧問費。

司法部駐麻州 及維吉尼亞州 檢察官對麥肯錫公司提告，後者自知不可能勝訴，決定和解。該公司前資深合夥人艾靈(Martin Elling)也同意就「妨礙司法」認罪，因為檢方以銷毀有關證據為由，控告他妨礙司法調查。

近年來，麥肯錫在國內外付了好幾億元和解政府提出的訴訟，但和解條件不包括認罪，這宗類鴉片劑官司例外。麥肯錫公司13日為不當建議普度製藥推廣類鴉片止痛劑，公開道歉。

麥肯錫說，「本公司為前客戶普度藥廠提供(不當)服務，以及前合夥人銷毀有關檔案的行為，深致歉意。本公司該更早認清類鴉片劑對社會造成的危害，不該替普度製藥推銷(「奧施康定」止痛劑)。那場可怕的公眾健康危機，以及本公司替類鴉片劑廠商所做的工作，將永遠成為本公司深切的遺憾。」