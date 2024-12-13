卡人2天 月後身亡…家屬求償：智能床害老婦受困致死

一名80歲的婦女因智能床無預警下降，導致她受困兩天才獲救，一個月後死亡，家屬告Sleep Number公司及求償。圖為Sleep Number公司展示品。(美聯社)

伊利諾州 一名80歲的婦女若莎蘭‧沃克(Rosalind Walker)使用的智能床Sleep Number Bed去年3月1日突然無預警下降，導致她被困在床和牆之間兩天才獲救；沃克一個月後死亡，家屬本周提出訴訟求償。

國家廣播公司新聞網(NBC News)12日報導，沃克的女兒安琪拉‧莫恩(Angela Moan)10日控告稱，去年3月1日，沃克所用的智能床可調節底座處於升高位置，在無預警情況下降低，將她困在床和牆壁之間；訴狀中稱，床突然「以如此大的力量下降」，沃克被卡住，無法掙脫。

床陡降後，沃克在她位於伊州 戈弗雷(Godfrey)住家的臥室一直保持這個姿勢，被困住兩天後的3月3日，急救人員終於讓她脫困。

沃克隨後被送往醫院、轉移到康復中心，最終在臨終關懷中返家；拆狀中說，「她飽受痛苦，直到2023年4月3日去世」。

莫恩向密蘇里州 聖路易郡(St. Louis County)法院提起過失致死訴訟，控告設計、製造、銷售和保修智能床的Sleep Number Corporation和Leggett&Platt Incorporated公司。

沃克2014年10月19日在密蘇里州布倫特伍德(Brentwood)買了Sleep Number Bed智能床，有25年保固期；該床後來被運送到沃克位於伊利諾州的住家。

訴狀稱，被告賣床時未提供足夠說明或警告說躺在床上的人可能被卡在床和牆壁之間，也未安裝警告系統警告床正在下降，並且缺乏適當的釋放機制讓受困的沃克自己脫困。

訴狀稱，Sleep Number Corporation對沃克的受傷、痛苦和死亡負有責任。

莫恩控告Sleep Number和Leggett&Platt兩家公司，要求針對沃克死亡、痛苦、受傷、相關醫療費等予以賠償，求償金額超過2萬5000元。

莫恩的律師吉亞納里斯(Ted Gianaris)稱，該智能床製造商應有更好的系統避免人被困；根據設計，這張床有計時器，可讓它自行下降，但沒有警報、也無感測器和釋放裝置。他說，期待該公司出面解釋。