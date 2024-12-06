聯合健保CEO湯普森與太太已分居 警往仇殺調查

紐約市警局公布較清晰的槍手正面照片。(NYPD發布)

聯合健保 公司(UnitedHealthcare)執行長湯普森(Brian Thompson)的命案讓他的婚姻狀況曝光，原來他已與51歲遺孀寶莉．湯普森(Paulette "Pauley" Thompson)分居；寶莉透露，湯普森曾遭無健保的對象威脅，聯邦調查局(FBI )往仇殺方向偵辦。

華爾街日報(WSJ)報導，湯普森和妻子寶莉住在明尼蘇達州郊區的楓林市(Maple Grove)的兩棟不同豪宅，兩房相距不到一哩。

公開紀錄顯示，湯普森2018年在他家附近購買了價值100萬元的房子，鄰居則表示，湯普森大部分時間都在旅行。

每日郵報(Daily Mail)報導，寶莉是派克尼可列特健康服務中心(Park Nicollet Health Services)資歷20年的物理治療師，她說丈夫生前曾抱怨，遭受沒有健保的民眾威脅，但不知道具體細節。

儘管受到威脅，但湯普森未雇保鏢，單獨行動；此外，湯姆森遇害前，曾被指控內線交易和詐欺。

現任安全顧問的聯邦調查局(FBI)卸任主管達米科(Robert D'Amico)表示，這起謀殺案很可能是針對聯合健保的個人恩怨。

達米科表示，簡單的Google搜尋，就足以提供足夠的訊息，讓槍手執行「針對性的無恥攻擊」。

達米科告訴國家廣播公司新聞網(NBC)，「即使是外行人，也能上網找到很多這類訊息」。

聯合健保公司提前公告投資人會議的訊息，但未詳述具體地點。

紐約市 市警局長蒂池(Jessica Tisch)表示，警方仍在循線緝兇，調查人員尚未確認行凶動機，但這起槍擊事件並非隨機暴力行為。

蒂池3日在記者會上表示，「很多人都經過嫌疑人身邊，但他似乎在等待他的目標。」

紐約市警總探長肯尼(Joseph Kenny)說：「從影片來看，嫌疑人精通槍械使用，他可以很快排除故障。」