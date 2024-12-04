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27℉戶外 印州2女嬰被偷車賊狠心丟棄溝渠 幸被救回安然無恙

記者胡玉立／綜合報導
印第安納波里斯一名男子走出家門拿包裹時，發現附近溝渠裡有兩名女嬰坐在2個汽車座椅裡，當時戶外氣溫低於冰點；所幸女嬰安然無恙。(印第安納波里斯大都會警察局照片)
印第安納波里斯一名男子走出家門拿包裹時，發現附近溝渠裡有兩名女嬰坐在2個汽車座椅裡，當時戶外氣溫低於冰點；所幸女嬰安然無恙。(印第安納波里斯大都會警察局照片)

印第安納州印第安納波里斯(Indianapolis)警局2日上午11點接獲報案稱，一輛現代汽車遭竊，車內兩名4個月和5個月大的女嬰遭綁架。幾乎就在同時，警方接獲一名男子來電稱，他走出家門拿包裹時，發現附近溝渠裡有兩名女嬰坐在2個汽車座椅裡，當時戶外氣溫低於冰點；所幸兩名女嬰被他發現時，安然無恙。

印第安納波里斯市民迪恩(Robert Deane)是發現兩名被棄女嬰的關鍵人物。警方表示，迪恩發現女嬰的位置距離被盜的汽車失竊地點約4哩遠。目前不清楚女嬰在華氏27度戶外氣溫下待了多久。但警方證實兩名嬰兒被人發現時安全無虞。

印第安納波里斯警方發言人威廉．楊格(William Young)說：「天氣非常冷，要是這人沒出去的話，天曉得會發生什麼。他做了任何好人都會做的事，把嬰兒帶到庇護所，真的非常感謝那位好心人。目前我們尚未拘捕任何嫌犯，但接下來我們會找出誰該對此事件負責。」

迪恩則說，倘若再碰到相同情況，他一定會再做相同的事，「看到就說出來並採取行動」。

警方表示，他們2日上午11點左右接獲報案指稱一輛2013年現代索納塔(Hyundai Sonata)被盜，車內有2名4個月和5個月大的女嬰。不久後，警察找到了該車，一名男子也在幾乎同時來電說 ，他在戶外的汽車座椅發現兩名嬰兒。

警方未提供有關車輛被盜詳細信息，也未說明車內嬰兒是否是在無人看管的情況下被載走。警方正在檢查這輛車，也呼籲任何目擊這起綁架事件者挺身而出。

這是印第安納波里斯市過去兩周內第二起車輛被竊且內有兒童遭綁架事件。上次事件發生在11月20日，警方發出警報指一輛2014年黑色雪佛蘭Equinox汽車當晚7點前被盜，車內有一名男嬰。

楊說：「就在兩周前，有人可能正在預熱一輛汽車，車內有個小孩；後來那輛車被尋獲。入冬時預熱汽車不是什麼好主意，要是有小孩在車裡，更不適當。」

印第安納州 庇護 Hyundai

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