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向印度裔比「雙中指」+種族歧視言論 白人女子爆走 惡行全上網

編譯周辰陽／綜合報導
加州洛杉磯國際機場日前發生一名白人女性歧視騒擾一對印度裔夫婦與小孩。(取自YouTube)
加州洛杉磯國際機場日前發生一名白人女性歧視騒擾一對印度裔夫婦與小孩。(取自YouTube)

加州洛杉磯國際機場(LAX)日前發生一名白人女性搭乘接駁車時，朝著一對夫婦跟兩人的小孩口出種族歧視言論，甚至比出「雙中指」的不雅手勢。受害人則將遭辱過程錄下，並且上傳到社群媒體。

每日郵報與加州當地媒體KABC報導，印度裔婚禮攝影師陶菲克(Pervez Taufiq)偕妻子妮可(Nicole)11月24日帶著3個孩子飛往洛杉磯，跟家人共度感恩節，並且跟該名白人女性搭乘同一班聯合航空班機。

據陶菲克夫婦說法，這名女性奇怪行為早在機上就開始。當時，這名女子坐在兩人11歲兒子附近，並且詢問他不是印度人，接著開始發表種族歧視言論。

當飛機降落後，陶菲克一家跟該名女子又搭上了同一班接駁班車，其中一個孩子指著停機坪上的飛機。陶菲克回憶，「他對飛機十分著迷，因為我們為工作經常旅行。然後，她對著我們的4歲和8歲孩子說，『閉嘴，就閉嘴』」。

該名白人女性咆哮道，「你們家來自印度，你們不守規矩」。從陶菲克上傳IG的影像可見，這名白人女性雙手比中指，接著說，「你們他X的瘋了」。

陶菲克質疑對方，「印度人瘋了，妳告訴我要再來點咖哩，對吧？」。該名女子則口出帶有種族歧視色彩的穢言，當陶菲克要求保全把對方帶走時，該女性說，「他不在乎種族歧視，你對我種族歧視，我是美國人」。

陶菲克當即回敬「我們也是」，但該女子卻說，「你不是美國人」，接著又說，「不，最初不是，你來自他X的印度」。當陶菲克稱自己在美國出生時，該女子卻說，「不，你才不是，這沒寫在你的護照上」。

據轉述，該名女子最後還是下了車。有位乘客告訴聯航工作人員，「她越界了，喝醉了，我們需要她下車」。一名聯航職員告訴陶菲克一家人，她可能被列入禁飛名單。

妮可表示，目睹此事的人們沒有介入幫忙。陶菲克一家表示，他們正尋求提告，希望查出該名女子的身分。

種族歧視 印度 洛杉磯國際機場

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