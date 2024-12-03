利用職權性侵多名非裔女 堪州白人警開審前夕自殺

堪薩斯州白人警探高盧布斯基利用職權性侵多名非裔女子，本案原定2日開審但他並未現身，而是傳出他死於槍傷。 (美聯社)

檢方2日說，堪薩斯州 白人警探高盧布斯基(Roger Golubski)被控利用職權性侵多名非裔 女子，本案原定2日開審但他並未現身，而是傳出他死於自殺。

堪薩斯調查局後來在聲明中表示，沒有跡象顯示71歲的高盧布斯基之死涉及犯罪行為。鄰居是在聽到一聲槍響後報警，結果發現他陳屍自家的後廊。CNN報導，他死於自殺。

檢察官說，堪薩斯市貧民區的女性都很害怕碰到高盧布斯基，因為碰到就可能被他占便宜，不讓他得逞的話，家人或親戚就會倒楣——不是受到傷害就被送入監獄 。

檢方以六項「侵犯女性民權」重罪的罪名起訴他，2日審判庭開始進行陪審團員遴選事宜，卻傳出他已死亡。

被告的律師約瑟夫(Christopher Joseph)說，死者對媒體的報導感到很沮喪，但死亡「真的很令人意外」。

聯邦法院法官格勞斯(Toby Crouse)應檢方之請，裁決就此結案。

若審判如期舉行，當地人民的怒火只會更加熾盛，歷來對執法單位的不信任，也只會加深。

被高盧布斯基性侵的女性，有一名年紀不滿12歲就開始遭他蹂躪，另一名則是因為兩個兒子被捕，被迫接受性凌辱。

聯邦法院外面2日上午，氣溫在冰點以下，仍聚集了50人，聲援被高盧布斯基虐待過的受害人。他們舉牌要求「現在就要正義！」

郡檢察官辦公室耗資170萬元重新檢討高盧布斯基從警35年來所涉的全部刑事犯罪案件，其中他負責偵辦的一件雙殺案，被告最終被判定無罪後獲釋，饒舌歌手Jay-Z提告警方，要警方公布調查經過。

高盧布斯基一直不認罪，他的律師說他會被控告，是提告人「捏造事實」鼓動各方所致。不過檢方表示，除了本案兩位核心受害人，另有七人已表明願意出庭作證，陳述高盧布斯基虐待、騷擾她們的經過。

另案提告高盧布斯基的霍布斯(Jermeka Hobbs)說，「我每一拐彎，都要注意看，怕有人在追殺我，我活得一點都不安寧。」她在訴狀中說，她從小就被鎖定成為高盧布斯基的玩物，因為害怕在警方緝毒行動中遭殃，不敢不從。