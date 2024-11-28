賓州2家按摩院涉性販運 22人被捕 華人女老闆涉多項罪名

69歲的王川霞(Chuanxia Wang，音譯)在賓州卡萊爾市經營「李氏亞洲水療中心」，被控促進賣淫、性販運及處理非法收益等重罪。(康柏蘭郡地區檢察官辦公室)

賓州 兩家按摩店因涉嫌從事性販運活動，22人被捕。賓州康柏蘭郡(Cumberland County)地方檢察官麥考馬克(Seán M. McCormack)26日發布新聞表示，當局在10月至11月初進行多次逮捕行動；預計未來會有更多人落網。

檢察官辦公室表示，此逮捕行動名為Closed2Trafficking，目標鎖定「非法商業性販運和個人剝削」。

檢方10月至11月初對賓州卡萊爾市(Carlisle)兩家按摩院執行搜索令，它們分別是「GL按摩店」(GL Massage)和「李氏亞洲水療中心」(Li's Asian Massage)。卡萊爾位於賓州哈里斯堡(Harrisburg)以西約25哩處。

當局指稱，首次逮捕行動發生在10月，那次有6名男子因「媒介賣淫」而被捕。11月6日當局搜查「GL按摩店」，一名紐約法拉盛 人士因賣淫被捕；當局搜查李氏水療中心時逮捕了更多人，兩名來自紐約法拉盛的女子和一名賓州紐波特(Newport)女子被捕並被控賣淫。11月8日，13名男子因參與另一起賣淫活動被捕。

麥考馬克在新聞稿中表示，「不幸的是，康柏蘭郡存在性販運現象，今天的行動是我們持續努力根除性販運的一環。我們也要傳達以下訊息：康柏蘭郡不是進行此類行動的地方。康柏蘭郡禁止性販運。」

根據起訴書，69歲的王川霞(音譯)，在賓州卡萊爾東高街300號經營「李氏亞洲水療中心」，她被控促進賣淫、性販運及處理非法收益重罪；該店兩名來自紐約法拉盛的「員工」——55歲的劉東梅及62歲的趙月君(姓名均音譯，被控賣淫輕罪。

當地警方及地區檢察官表示，警方10月根據線報突襲位於南米德爾頓鎮(South Middleton Township)的「GL按摩店」。線人表示，這家按摩店內的亞裔 女員工似乎輪流更替；一位店內員工透露此前曾在「李氏亞洲水療中心」工作，她受老板娘王川霞指示為顧客提供性服務換取報酬。

警方隨即開始調查「李氏亞洲水療中心」；根據監控錄像及州車輛註冊信息，找到並約談最近幾周出入該按摩店的顧客；這些顧客承認付錢買歡，也確認店員劉東梅及趙月君提供了服務。