失蹤44年 喬州池塘拖出紐約夫婦座車殘骸

非營利調查組織「陽光州聲納隊」在喬治亞州布朗斯威克市一個池塘裡撈起的汽車殘骸，很可能就是一對紐約夫婦44年前失蹤時所駕駛的轎車。(格林郡警察局)

一對來自紐約的富有夫婦，1980年路過喬治亞州 時失蹤，至今下落不明。喬治亞州警方26日表示，日前發現的一輛汽車殘骸內，很可能就有這對夫婦的遺體。

警方指出，這輛裡面有一根人骨的林肯大陸(Lincoln Continental)型轎車，是由來自佛州 的非營利調查組織「陽光州聲納隊」(Sunshine State Sonar Team)，在布朗斯威克市(Brunswick)的新傑斯厄普(New Jesup)公路皇家 客棧旅館(Royal Inn Hotel)和95號州際公路之間的一個池塘裡發現的。

「這輛汽車與羅默夫婦(Charles and Catherine Romer)於1980年4月失蹤時所駕駛的汽車之描述類似，」格林郡(Glynn county)警察局在臉書上發布消息指出，「目前對於所發現的遺骸的身份還沒有結論。」

根據地方電視台WABC報道，來自紐約州斯卡斯戴(Scarsdale)的羅默夫婦，44年前從佛州回家的途中失蹤；這對夫婦當時入住的布朗斯威克假日酒店(Brunswick Holiday Inn)，現在改名為皇家客棧，位置就位在發現車輛和遺體池塘旁。

自稱為陽光州聲納業主的蘇利文表示，是他親自潛入池塘中並找到了這輛車。「可以肯定的說，我們知道這就是他們；我們在車上找到一些刻有他們姓名的物品，」蘇利文受訪時表示，「他們很有錢，有很多訂製的東西。」

格林郡警方發言人26日告訴有線電視新聞網(CNN)：「最終必須通過車輛識別號碼(VIN)來進行確認，但目前還無法從池塘中發現的車身上取得這號碼。」

羅默夫婦親友告訴WABC，他們多年來一直都擔心這對夫妻可能成了犯罪受害人。