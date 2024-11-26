網紅在Target偷16項商品 自拍影片露馬腳成辦案鐵證

TikTok網紅在超市偷竊商品，她的自拍影片成了鐵證。超市示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Eduardo Soares）

一名網紅在佛羅里達州珊瑚角（Cape Coral）的Target 偷了多項物品，而協助警方確認她身分的人居然是她在網路上的粉絲，她在事發當天拍攝的影片也意外成為警方的辦案證據。

太陽報（The Sun）報導，22歲的TikTok 網紅瑪琳娜（Marlena Velez）在社群媒體有超過30萬位追蹤者，她在TikTok上傳的內容多半是生活分享和親子相處。

報導指出，Target的預防損失部門員工日前報警，表示一位年輕女子上個月底在店裡選了16項物品，她到自助結帳機故意只刷便宜的價錢條碼，而她拿的全部物品總價500.32元；警方之後在網路公布她的照片，照片中的女子長髮、穿茶色衣褲、戴眼鏡。

一位匿名者看到照片後和警局聯繫，指嫌犯為瑪琳娜，舉報人說自己有在Instagram上追蹤她；瑪琳娜的Instagram頁面上放了自己的TikTok帳號，警方爬梳她的影片，發現她在Target報警那天的日期上傳了一支去Target「購物」的影片，穿著和Target監視器拍到的女子一模一樣，影片內容還有瑪琳娜在店內選購商品的過程，以及把一袋袋商品裝到汽車後車廂。

珊瑚角警察局的一位發言人說，瑪琳娜根本是「自己幫警察準備好自己的犯罪證據」，社群媒體給警方意想不到的線索，加快了嫌犯的身分識別和後續逮捕。

TikTok網紅瑪琳娜在Target偷竊商品，她的自拍影片成了鐵證；珊瑚角警察局在Instagram上放了案件說明。(翻攝珊瑚角警察局Instagram)

瑪琳娜被以竊盜輕罪起訴，目前被關在李縣（Lee County）監獄。而這不是她第一次被捕，她在2019年時因為偷汽車被捕，當時唸高中的她偷了同學阿曼達（Amanda Santana）的車還把車撞毀，事發後也沒有給她任何賠償。

瑪琳娜去年7月也因為在珊瑚角的Walmart偷竊被捕，當時也是在自助結帳機台故意刷錯誤條碼被監視器拍下，她那次偷的是總價63元的廚房用品。