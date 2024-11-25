涉賄欺瞞美投資人 印度富豪遭起訴
美國聯邦檢察官上周起訴印度億萬富豪阿達尼(Gautam Adani)及其阿達尼綠色能源公司(Adani Green Energy Ltd)兩名高管，指他們行賄印度政府官員以取得合約，並對美國投資者隱瞞行賄行為。
紐約布魯克林聯邦檢察官表示，被告人等於2020年至2024年，涉嫌向印度政府官員行賄超過2.65億美元，獲得印度政府批准利潤豐厚的太陽能供應合同。在此期間，阿達尼綠色能源公司利用虛假及誤導性陳述，透過貸款及債券集資超過30億美元，當中涉及美國投資者。
法庭記錄顯示，法官已簽發逮捕令，緝捕62歲的阿達尼及其侄兒、阿達尼綠色能源公司執行董事薩加爾·阿達尼(Sagar Adani)、集團前行政總裁、現任董事總經理賈恩(Vneet Jaain)等人，檢方計畫將逮捕令移交印度執法部門。
聯邦司法部副助理部長米勒(Lisa Miller) 表示，阿達尼及串謀的被告，試圖「透過腐敗和欺詐，以犧牲美國投資者的利益為代價，獲得巨大國家能源供應合約並為其提供資金」。
在一項平行的民事訴訟中，美國證券交易委員會(U.S. Securities and Exchange Commission )指控阿達尼及兩名被告違反美國證券法的反詐欺條款。證交會正在尋求向他們罰款及其他制裁。
阿達尼是印度商界大亨，在20世紀90年代靠煤炭生意累積第一桶金後，逐漸涉足印度生活各個層面，從製造國防裝備到建造道路，再到銷售食用油。
近年來，阿達尼在再生能源領域取得了重大進展，其口號是「與善同行」，體現永續成長的理念。
他的集團也在華爾街買空賣空，美國一家金融研究公司去年就指阿達尼及其公司「公然操縱股票」和「會計詐欺」。當時阿達尼的集團反駁這是「選擇性錯誤訊息、也是陳舊、毫無根據且不可信的指控」。
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