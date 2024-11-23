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小偷鎖定新罕州亞裔住家 用高科技切斷防盜系統行竊

記者張聲肇／綜合報導
警方公布的錄像可見一名女子假送外賣，探刺情況，然後就有四名著工作服的男子自車上下來，進入受害人屋內盜竊。(取自倫敦德瑞警局)
警方公布的錄像可見一名女子假送外賣，探刺情況，然後就有四名著工作服的男子自車上下來，進入受害人屋內盜竊。(取自倫敦德瑞警局)

近來從佛羅里達到東北部各州，出現跨州犯罪集團透過高科技闖空門行竊，讓屋主損失慘重，如今還鎖定新罕布夏州亞裔老闆住家竊取現金與珠寶，案件層出不窮。

根據新罕州倫敦德瑞(Londonderry)警方透露，今年5月一位被害人住家監視器錄下一名年輕女子背著DoorDash送餐袋來到大門口，站立幾分鐘，在確定無人在家後，走回自己座車；一分鐘後，另一輛汽車來到現場，穿著交通指揮背心或園藝工人服裝的四名男子下車，大剌剌走入屋內，事後屋主返家，發現家中價值6萬元的現金與珠寶全部不翼而飛。

倫敦德瑞警長歐森(Chris Olsen)與其他警局交換犯案資料後，發現來自紐約州的犯罪分子已經陸續在羅德島、德拉瓦、佛羅里達、威斯康辛、賓州等地社區，以類似犯罪手法行竊。

警方公布的錄像可見一名女子假送外賣，探刺情況，然後就有四名著工作服的男子自車上下...
警方公布的錄像可見一名女子假送外賣，探刺情況，然後就有四名著工作服的男子自車上下來，進入受害人屋內盜竊。(取自倫敦德瑞警局)

警方指出犯罪集團利用高科技犯案，先偽裝成快遞送貨員，上門切斷WiFi防盜系統、關閉監視錄影機，還利用定位系統偵測屋主位置；甚至使用無人機偵測警方動向，以確保犯案過程順利無礙。

犯罪集團如今鎖定新罕州各地餐廳、美甲店等中小企業亞裔老闆下手，連人口不到3000人的小鎮戈勒姆(Gorham)也不放過，警長威霍特(Jimmy Willhoite)坦承：「在我們這種小地方，一般沒有這類竊案發生，但他們居然也對本地老闆下手，確實令人驚訝。」並透露有被害人損失10萬元現金、珠寶與電子產品，而且案發前已經被人跟蹤好幾天。

還有人口約1萬人的康威鎮(Conway)光是一個月內發生三起闖空門竊案，而且無一例外，被洗劫一空，床墊被翻開、抽屜被打開、物品散落一地、衣櫃裡每件衣服都被翻過、五斗櫃所有抽屜都被拉出來，搜查每個箱子、每個盒子。

警方透露，由於亞裔人士多半不信任公家機關，甚至因為語言表達能力欠佳而畏懼報警，讓員警相當同情。

亞裔 新罕布夏州 紐約州

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