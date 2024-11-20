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男搭美國航空想開艙門又攻擊空服員 遭膠帶綁手腳制伏

編譯徐榆涵／即時報導
美國航空航班驚傳有乘客想開艙門，遭空服員和其他乘客合力制伏。圖非事發航班。(路透)
美國航空航班驚傳有乘客想開艙門，遭空服員和其他乘客合力制伏。圖非事發航班。(路透)

美國航空（American Airlines）一架航班20日從威斯康辛州密爾瓦基飛往德州達拉斯，有名男子試圖在飛行途中打開艙門，最後被用膠帶綁住手腳，制伏於地上，下機後被送往醫院治療。

ABC報導，達拉斯沃斯堡國際機場（Dallas Fort Worth International Airport）公共安全部表示，這起事件發生在從密爾瓦基出發的美國航空1915號航班，據稱該名加拿大公民在飛行途中靠近一名空服員，要求對方打開艙門，遭拒絕後變得更激動，甚至直接衝向艙門，並襲擊擋在門前的空服員。

乘客見狀隨後起身協助空服員，並壓制該名男子，據稱對方一直想下機，最終空服員與乘客合力用膠帶綁住男子的手腕和腳踝，並在下機前都讓他趴在地板上。

制伏該男子的乘客之一麥克賴特（Doug McCright）表示，「那名男子當時正朝艙門走去。所以我從後面抓住他，阻止他拉動門上握把。」

報導指出，待航班抵達目的地後，機場員警和聯邦調查局隨即拘留該名男子，將他安置在輪椅上後，再送往醫院進行醫療評估。詳細事發原因仍有待進一步釐清。美國聯邦航空管理局表示也正在調查事件。

美國航空發言人表示，乘客和團隊成員的安全是公司的首要之務，感謝他們應對這起艱難的局面。

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