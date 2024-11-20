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住家遭槍擊、闖入 賭城男報警反遭警員開6槍錯殺

記者張聲肇／綜合報導
警察踢門進入屋內時，看到屋主(赤裸上身)與一名紅衣女子正爭奪一把刀，於是開槍誤殺屋主。(拉斯維加斯大都會警局)
警察踢門進入屋內時，看到屋主(赤裸上身)與一名紅衣女子正爭奪一把刀，於是開槍誤殺屋主。(拉斯維加斯大都會警局)

拉斯維加斯一戶民宅12日遭人槍擊和闖入，43歲屋主杜爾罕(Brandon Durham)報警，反遭到場處理的員警布克曼(Alexander Bookman)開六槍擊斃。杜爾罕家人要求警方逮捕錯殺杜爾罕的布克曼，但其律師表示他的客戶並沒犯罪。

有線電視新聞網CNN報導，拉斯維加斯大都會警局(LVMPD)12日清晨接獲多通911求救電話，表示當地酒河街(Wine River Drive)一戶住宅發生槍擊案。報案人杜爾罕說，有人朝他家開槍，並企圖闖入他家。

布克曼等三名警員趕至現場，看到汽車毀損、窗戶被打破，屋裡傳來陣陣尖叫和碰撞聲。布克曼踢開正門進入屋內，看到杜爾罕和31歲女子波德若(Alejandra Boudreaux)正在臥房門口的走廊爭奪一把刀。

布克曼喝令兩人「把刀放下！把刀放下！」隨即開槍，擊中杜爾罕。杜爾罕應聲倒下，波德若也立即趴在地上；此時布克曼又對杜爾罕連開五槍。事後警方檢查布克曼隨身佩帶的密錄器，結果影像模糊，看不清楚當時刀子究竟在誰手上。

警員報告說，布克曼開完六槍，波德若才告訴警察，殺錯人了。三名員警想搶救，但為時已晚，杜爾罕當場斃命。LVMPD副警長柯倫(Dori Koren)承認，這是2024年迄今，該局員警第八件開槍致死案。

報導指出，波德若和死者有段露水姻緣，闖進他家前幾天，有自殺傾向，衝進他家大吵，準備以死了結。她告訴警察，「我原本要警察射殺我，讓他活在我死於他家的陰影中」。

波德若供稱，她用石頭砸破窗戶，闖進杜爾罕家裡，然後從廚房拿起兩把刀子，衝進他房間。警察到場時，一把刀被杜爾罕奪過去。他15歲的女兒嚇得半死，抱著狗，「深恐難逃一死」。

波德若已遭拘捕，罪名是使用致命武器攻擊、持致命武器闖入民宅、家庭暴力、虐待兒童，目前被羈押在克拉克郡拘留所。

槍擊 大都會

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