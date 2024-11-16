華州17歲少女拒絕包辦婚姻 父母策畫「榮譽殺人」取她命

華盛頓州 一名17歲少女拒絕雙親安排的包辦婚姻，結果父母竟然策畫「榮譽殺人」企圖了結親生女兒性命；所幸少女逃過一劫，而其父母則已遭警方逮捕。

紐約郵報(New York Post)報導，華州雷斯市(Lacey)廷伯萊高中(Timberline High School)校外日前發生一起殺人未遂案，令人驚訝的是兇手為被害少女的父母親：伊山與扎拉．阿里(Ihsan and Zahraa Ali)。

根據訴狀，未透露姓名的被害少女向警方表示，父親因為她拒絕與外地一名年長男子的包辦婚姻，揚言要執行「榮譽殺人」取她性命，於是少女在10月18日逃家向校方求救，沒想到阿里夫婦竟埋伏在校外打算殺害女兒。

當時有目擊者拍下事發過程，只見少女向父親苦苦哀求：「這是不對的，你不應該這樣做。」但阿里不顧女兒求饒，死命掐住女兒脖子，少女身旁的男友企圖拉開阿里，反遭阿里出拳毆打，少女母親扎拉也抓住女兒試圖掐死她；憤怒的阿里壓在女兒身上，將她的臉在地上磨擦。

Ihsan Ali, 44, and Zahraa Subhi Mohsin Ali, 40, face charges of attempted murder and after the father tries to choke his 17 daughter to death because she refused to be sent to Iraq for an arranged marriage to an older man



The girl fled to Timberline High School in Lacey,… pic.twitter.com/2oShNSLZpN — leilani dowding 🌸🚜 ☮️ (@LeilaniDowding) 2024年11月16日

就在危急時刻，男子瓦格納 (Josh Wagner)與家人剛好開車經過，原以為是學生打群架，下車制止後，赫然發現是一名成年男性在攻擊少女：「非常令人憤慨，所有孩子都在尖叫、大喊大叫。」於是奮力將阿里從少女身上拉開並壓制住他，直到警察前來處理。

被害少女逃過一劫，隨即與男友衝進學校辦公室求救並尖叫大喊：「我爸爸想殺了我。」校方為阻止少女父母闖入，緊急封鎖校園。

少女男友父親巴恩斯(Victor Barnes)接受媒體採訪時坦承，數個月來與阿里一家發生糾紛，包括肢體衝突，被迫申請臨時保護令，以維護自身安全。