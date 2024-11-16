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華州17歲少女拒絕包辦婚姻 父母策畫「榮譽殺人」取她命

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華州17歲少女拒絕包辦婚姻 父母策畫「榮譽殺人」取她命

編譯俞仲慈／即時報導

華盛頓州一名17歲少女拒絕雙親安排的包辦婚姻，結果父母竟然策畫「榮譽殺人」企圖了結親生女兒性命；所幸少女逃過一劫，而其父母則已遭警方逮捕。

紐約郵報(New York Post)報導，華州雷斯市(Lacey)廷伯萊高中(Timberline High School)校外日前發生一起殺人未遂案，令人驚訝的是兇手為被害少女的父母親：伊山與扎拉．阿里(Ihsan and Zahraa Ali)。

根據訴狀，未透露姓名的被害少女向警方表示，父親因為她拒絕與外地一名年長男子的包辦婚姻，揚言要執行「榮譽殺人」取她性命，於是少女在10月18日逃家向校方求救，沒想到阿里夫婦竟埋伏在校外打算殺害女兒。

當時有目擊者拍下事發過程，只見少女向父親苦苦哀求：「這是不對的，你不應該這樣做。」但阿里不顧女兒求饒，死命掐住女兒脖子，少女身旁的男友企圖拉開阿里，反遭阿里出拳毆打，少女母親扎拉也抓住女兒試圖掐死她；憤怒的阿里壓在女兒身上，將她的臉在地上磨擦。

就在危急時刻，男子瓦格納(Josh Wagner)與家人剛好開車經過，原以為是學生打群架，下車制止後，赫然發現是一名成年男性在攻擊少女：「非常令人憤慨，所有孩子都在尖叫、大喊大叫。」於是奮力將阿里從少女身上拉開並壓制住他，直到警察前來處理。

被害少女逃過一劫，隨即與男友衝進學校辦公室求救並尖叫大喊：「我爸爸想殺了我。」校方為阻止少女父母闖入，緊急封鎖校園。

少女男友父親巴恩斯(Victor Barnes)接受媒體採訪時坦承，數個月來與阿里一家發生糾紛，包括肢體衝突，被迫申請臨時保護令，以維護自身安全。

根據聯合國人口基金會(UN Population Fund)統計，每年全球有多達5000名女性因「榮譽殺人」而不幸喪命。

華盛頓州17歲少女拒絕包辦婚姻，父母策畫「榮譽殺人」企圖取下親生女兒性命，所幸逃...
華盛頓州17歲少女拒絕包辦婚姻，父母策畫「榮譽殺人」企圖取下親生女兒性命，所幸逃過一劫，父母已經遭到警方逮捕。(雷斯市警局臉書)

瓦格納 華盛頓州 聯合國

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