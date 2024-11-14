因川普當選崩潰？貝佐斯員工砍死父親 還拍手微笑

美航太公司「藍色起源」33歲專案經理伯克在選舉日當晚用冰斧殺害67歲父親遭逮。（取材自LinkedIn）

美國警方表示，川普 5日當選總統那晚，西雅圖航太 公司「藍色起源」（Blue Origin）33歲的專案經理柯蕊‧伯克（Corey Burke）用冰斧殺害67歲父親，她被逮捕時全身沾滿父親的血跡，臉上笑著並一邊鼓掌。

根據法庭文件，伯克告訴警方，這起殺戮的目的是「幫助人們改變對父母的依戀」、「今天就必須發生」。

法庭文件顯示，案發當晚，伯克與父親提摩西（Timothy Burke）在家因為關不關燈的問題爆發爭執。

紐約郵報等報導，根據伯克的LinkedIn帳號，33歲的她是美國富豪貝佐斯（Jeff Bezos）旗下藍色起源航太公司的培訓專案經理，她的丈夫是著名的跨性別作家艾倫（Samantha Leigh Allen）。不過，據西雅圖地方電視台KING 5 Seattle報導，藍色起源公司發言人說，伯克已沒有任職於藍色起源。

伯克(左)的丈夫是知名跨性別作家艾倫。(取自伯克臉書)

警方指出，伯克當天對選舉結果感到不安，她認為川普會輕鬆擊敗賀錦麗，加上父親拒絕關燈，讓她一氣之下跑上樓拿起一把冰斧，將父親絆倒在地勒暈後，再用冰斧狂敲父親，直到她眼睜睜看著父親死去為止。

伯克還把屋內的所有玻璃窗戶打破，稱這是一種「自我解放」的行為。當警方趕到現場時，他們發現伯克全身滿是鮮血，微笑拍著手，並開心地向警方說「我殺了他」，並指因與父親關係緊張，沒有邊界感，讓她感覺被過度關注和混亂，加上川普當選讓她感到不安，才會對父親做出攻擊行為。

伯克已被當局指控犯下一級謀殺罪，而法院設定其保釋金為200萬美元。LinkedIn顯示，她已在藍色起源任職約5年，與父親同住在西雅圖。

影片來源：YouTube@KING 5 Seattle