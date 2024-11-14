我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約「堵車費」捲土重來 明年1月開收 降至9元

曼哈頓市中心摩天大廈失火 濃煙衝上天際

因川普當選崩潰？貝佐斯員工砍死父親 還拍手微笑

編譯徐榆涵／即時報導
美航太公司「藍色起源」33歲專案經理伯克在選舉日當晚用冰斧殺害67歲父親遭逮。（取材自LinkedIn）
美航太公司「藍色起源」33歲專案經理伯克在選舉日當晚用冰斧殺害67歲父親遭逮。（取材自LinkedIn）

美國警方表示，川普5日當選總統那晚，西雅圖航太公司「藍色起源」（Blue Origin）33歲的專案經理柯蕊‧伯克（Corey Burke）用冰斧殺害67歲父親，她被逮捕時全身沾滿父親的血跡，臉上笑著並一邊鼓掌。

根據法庭文件，伯克告訴警方，這起殺戮的目的是「幫助人們改變對父母的依戀」、「今天就必須發生」。

法庭文件顯示，案發當晚，伯克與父親提摩西（Timothy Burke）在家因為關不關燈的問題爆發爭執。

紐約郵報等報導，根據伯克的LinkedIn帳號，33歲的她是美國富豪貝佐斯（Jeff Bezos）旗下藍色起源航太公司的培訓專案經理，她的丈夫是著名的跨性別作家艾倫（Samantha Leigh Allen）。不過，據西雅圖地方電視台KING 5 Seattle報導，藍色起源公司發言人說，伯克已沒有任職於藍色起源。

伯克(左)的丈夫是知名跨性別作家艾倫。(取自伯克臉書)
伯克(左)的丈夫是知名跨性別作家艾倫。(取自伯克臉書)

警方指出，伯克當天對選舉結果感到不安，她認為川普會輕鬆擊敗賀錦麗，加上父親拒絕關燈，讓她一氣之下跑上樓拿起一把冰斧，將父親絆倒在地勒暈後，再用冰斧狂敲父親，直到她眼睜睜看著父親死去為止。

伯克還把屋內的所有玻璃窗戶打破，稱這是一種「自我解放」的行為。當警方趕到現場時，他們發現伯克全身滿是鮮血，微笑拍著手，並開心地向警方說「我殺了他」，並指因與父親關係緊張，沒有邊界感，讓她感覺被過度關注和混亂，加上川普當選讓她感到不安，才會對父親做出攻擊行為。

伯克已被當局指控犯下一級謀殺罪，而法院設定其保釋金為200萬美元。LinkedIn顯示，她已在藍色起源任職約5年，與父親同住在西雅圖。

影片來源：YouTube@KING 5 Seattle

川普 航太 西雅圖

上一則

遭控歧視非亞裔員工 台積電在美工廠面臨集體訴訟

下一則

新聞周刊：醫院遇到拒保案例增加 是否與AI工具有關？

延伸閱讀

烏克蘭爆核武危機？若川普撤軍援 智庫：幾個月內對俄投核彈

烏克蘭爆核武危機？若川普撤軍援 智庫：幾個月內對俄投核彈
精品銷售17年來首見萎縮 川普關稅「可能變超級昂貴」

精品銷售17年來首見萎縮 川普關稅「可能變超級昂貴」
寧德時代喊話川普：若開投資大門 就來美設廠

寧德時代喊話川普：若開投資大門 就來美設廠
美股最錢線／選後一周 銀行業回歸理性

美股最錢線／選後一周 銀行業回歸理性

熱門新聞

聯邦法院法官決定，撤銷拜登為美國公民無證配偶提供的合法身分計畫。圖為一對新人在費城市政廳交換結婚戒指。美聯社

聯邦法官撤消美國公民無證配偶可獲合法身分計畫

2024-11-08 09:39
特斯拉執行長馬斯克的跨性別女兒薇薇安宣布離開美國。(取自Instagram)

川普當選沒未來 馬斯克「跨性別女兒」宣布離開美國

2024-11-07 20:59
當初投書呼籲拜登退選，並為賀錦麗競選出錢出力的男星喬治克隆尼，竟成為民主黨敗選頭號代罪羔羊，讓他心灰意冷，決定不再碰政治。(歐新社)

淪為賀錦麗敗選代罪羔羊 喬治克隆尼灰心不再碰政治

2024-11-11 01:11
麥當勞四盎司牛肉堡(Quarter Pounder)日前傳出遭大腸桿菌汙染。(路透)

科州男吃麥當勞毒洋蔥漢堡亡 妻自責：我把洋蔥挑出來給他吃

2024-11-06 23:00
美國電信業T-Mobile在12日發生線路大癱瘓，災情遍及全美。(路透)

T-Mobile服務癱瘓 災情遍及全美

2024-11-12 16:07
川普在開票之夜將威爾斯請上台致謝。美聯社

白宮幕僚長出爐 川普宣布挑中威爾斯

2024-11-07 18:36

超人氣

更多 >
「自以為是聯合總統」 馬斯克僭越引不滿

「自以為是聯合總統」 馬斯克僭越引不滿
華人走線客數萬美金藏沙漠 狂風吹走嚎啕大哭

華人走線客數萬美金藏沙漠 狂風吹走嚎啕大哭
態度咄咄逼人 好市多內手機推銷員被列討厭排行榜首

態度咄咄逼人 好市多內手機推銷員被列討厭排行榜首
南加華男欠款8萬 殘忍殺害華人債主夫婦 拋屍沙漠

南加華男欠款8萬 殘忍殺害華人債主夫婦 拋屍沙漠

川普提名眾議員蓋茨為司法部長 共和黨同僚翻白眼

川普提名眾議員蓋茨為司法部長 共和黨同僚翻白眼