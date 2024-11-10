明州白人男槍傷黑人鄰居 警延遲抓人 引爆種族爭議

前科累累的明尼雅波利斯市54歲男子索切克上個月底開槍射傷非裔鄰居，市警局拖延數日後抓人，再度引發當地種族爭議。(明尼雅波利斯警局)

法院檔案顯示，明尼蘇達州明尼雅波利斯市54歲男子索切克(John Sawchak)上個月底開槍射傷非裔 鄰居，市警局竟然拖延數日才抓人，再度引發當地種族爭議；而且，索切克前科累累，兩年期間恐嚇、騷擾鄰居、損壞鄰居財物等罪行不斷，還在家中負隅頑抗拒捕，這些方面未執行的逮捕令就有兩張，還有另一張是因為2022年攻擊另一名鄰居。

有線電視新聞網(CNN)報導，明州 明尼雅波利市警局再度陷入種族爭議與差別執法的風頭浪尖上，未依現有的逮捕令將索切克歸案，接下來才會發生10月23日，索切克涉嫌射傷非裔鄰居莫圖里(Davis Moturi)一事。但警方還是過了好幾天，才把這名開槍嫌犯帶回。

索切克目前被控謀殺，保釋金設定為100萬元。

CNN司法評論員米勒(John Miller)表示，有幾個因素造成警方目前在處理鄰里糾紛時感到棘手，包括2020年以來，市警局人力遭大幅削減。明尼雅波利市警局人力由900減到剩500，讓局內各處室在因應需要後續處理的任何案件，變得較無效率。

米勒指出，由結果來看，表面上本案顯然是警方的疏失，但從大局細看，會發現明尼雅波利斯市自佛洛依德被害案以來，城市經歷創傷煎熬的種種症狀，市府及警局仍在尋找平衡點。

家用監視器捕捉到的影像顯示，莫圖里當時正在修剪樹木，中槍後馬上倒地；子彈穿透他的脖子，讓他脊椎骨裂成幾塊、肋骨折斷，還有腦震蕩。

莫圖里表示，事情叫人難受，他希望自己能平安、不被侵害地在家中休養復元，還好他妻子在家，自己還活著。

明尼雅波利斯市警局長歐哈拉(Brian O'Hara)表示，市警局將對槍擊 案進行「完整的事後檢查」，另堅稱槍擊案發生之前，警方就一直嘗試以「合法、平安」方式逮捕索切克，而「人命平安為最高考量」。他表示，索切克有心理疾病史、擁槍、警方去他家時都不理睬，才導致市警局未能逮捕他歸案。