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馬州12大學生拐騙圍毆1特殊性向男 依仇恨犯罪起訴

編譯潘勛／綜合報導
馬里蘭州索爾茲伯里大學12學生涉嫌針對一名LGBTQ男子施暴，已遭仇恨罪等相關罪名起訴。(馬里蘭州警局)
馬里蘭州索爾茲伯里大學12學生涉嫌針對一名LGBTQ男子施暴，已遭仇恨罪等相關罪名起訴。(馬里蘭州警局)

馬里蘭州警方表示，12名索爾茲伯里大學(Salisbury University)學生涉嫌針對一名LGBTQ男子，用社群媒體帳號將他騙到一處校外公寓，然後強迫被害人坐在客廳中央一張椅子上，再對他「腳踢、拳揍及吐口水」。目前這些學生已遭仇恨罪等相關罪名被起訴。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，警方10月31日接獲索爾斯伯里大學校警局通報，說校外一棟公寓發生一起毆打、傷害罪行。偵辦過程發現，一群男子用假意邀請一名成年男子到大學連棟屋1400區一棟屋子。被害人入內之後，被數名大學年紀男子團團圍住，強迫他坐上客廳中間一張隔離開來的椅子。

男子被迫坐定後，被告們用腳踢、用拳打、吐口水，以及蔑視言詞咒罵被害人。被害人數次想逃離，但每次都被推回地板。這場虐待持續了數分鐘，嫌犯們才放他離開。

警方表示，被害人因全身傷勢不消、肋骨斷了一根，而就醫求助；調查發現，被害人是因其性取向而被鎖定。

索爾茲伯里大學校警局表示，這群涉案學生年紀在18到21歲，被控一級傷害罪、非法囚禁、魯莽危害等仇恨相關罪名。

警方表示，這群被告是該校一兄弟會成員，或與兄弟會有關。索爾茲伯里大學校長列波(Carolyn Ringer Lepre)在X平台貼文表示，被捕學生已被停學，包括不得進入校園、禁止上課；另外，該兄弟會也被暫停社團活動。

一名被告的律師拉考(Steve Rakow)表示，他的委託人聲稱無罪；索爾茲伯里大學對這起事件並未做任何相關調查，便貿然做出停學結論，實在遺憾、不幸。

目前所有涉案學生被告已陸續交保候傳。

影片來源：YouTube@NBC News

兄弟會 社群媒體 馬里蘭州

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