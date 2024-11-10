以為對方持槍 俄州白人警察誤殺非裔男 恐關15年

俄亥俄州哥倫布警察局警員考伊2020年誤殺非裔男子希爾，本月4日被判謀殺罪名成立，恐面臨15年刑期。(美聯社)

俄亥俄州 哥倫布市(Columbus)警察局近20年資歷的資深白人警員考伊(Adam Coy)因2020年12月22日誤以為47歲非裔 男子希爾(Andre Hill)持槍，連開四槍將他擊斃。考伊4日被判謀殺、輕率過失殺人(reckless homicide)和重罪襲擊(felonious assault)罪名成立，刑期待25日宣布。

美聯社報導，考伊當時在事發地點附近調查一起投訴，看到希爾坐在一輛休旅 車裡便上前盤查。希爾說是在車裡等朋友。考伊表示他看不清希爾，懷疑他可能試圖闖入民宅，便叫他下車。考伊說希爾走向他時，他看不到希爾的右手，以為他握著一把左輪手槍，於是大喊「有槍！」然後向希爾開槍。

警察密錄器顯示希爾從朋友家的車庫出來，左手拿著手機，幾秒鐘後便中槍。大約10分鐘後才有警察開始為倒在地上的希爾急救，但送醫後宣布不治。

考伊作證時淚流滿面地說「我以為我會被殺」，直到他翻過希爾身體並看到他手中是鑰匙而不是手槍。「那一刻我就知道我犯了一個錯誤，我很害怕。」考伊的律師辯稱，希爾有無武器並不重要，因為考伊認為性命處於危險，「考伊並不魯莽，他很理智。」

考伊在槍擊事件後被開除；當時的哥倫布市警局局長在一系列警察槍殺非裔和未成年人的事件後也下台。市府後來與希爾家屬達成和解，賠償1000萬元，為該市最高金額的和解協議；哥倫布市議會以希爾之名通過法案，要求警察需立即對受傷嫌犯施以急救。

考伊面臨至少15年監禁，他現在正接受霍奇金氏淋巴瘤(Hodgkin's lymphoma)治療，認為此判決對他打擊甚重。根據考伊人事檔案，這十幾年來有三十幾位居民曾投訴他，其中有十幾起投訴與使用武力有關，這些投訴大部分被標記為毫無根據或不成立。