瓶裝水致肝損害 內州製造商判賠52億

生產Real Water的AffinityLifestyles.com Inc.在官網打出停業公告，相關賠償，將由承保產品責任險的保險公司負責。(AffinityLifestyles.com Inc.官方臉書)

內華達州 瓶裝水領跑品牌Real Water因造成消費者肝臟受損而引起集體訴訟，結果遭陪審團裁定製造商AffinityLifestyles.com Inc.公司賠償52億元，但這家公司早已宣告破產 。

該公司宣稱Real Water是經過優質處理的「鹼化」飲用水，具有健康的排毒特性，然而在訴訟中揭發，水中含有無色劇毒化合物「聯氨」(Hydrazine)，通常用於火箭燃料中做為抗腐蝕溶劑，會造成人體肝臟衰竭。

AffinityLifestyles.com Inc.總部在拉斯維加斯，老闆瓊斯(Brent Jones)，在2016年至2018年間曾任內華達州議員，屬共和黨 籍。

訴訟發起人之一的華裔女子黛西‧魏 (Daisy Wei)表示，她在2020年突然爆發急性肝衰竭，一年內至少住院9 次，幾乎要接受肝臟移植。她說剛出現病症時，無法起床，臉色發黃、出現黃疸、嘔吐。她的家庭醫生幾個月來一直找不到她生病的原因，最終才發現與她長期飲用Real Water有關聯。

除了魏之外，還有多人因飲用Real Water而出現相關重症，數人不得不接受肝臟移植，甚至有一人死亡。

魏於2021年與另外14名原告提出集體訴訟。案件一直拖到今年9月底才開庭，經過12天聆訊後，克拉克郡(Clark County)地區法院10月23日裁定該公司須支付原告損害賠償合計2.3億元，外加懲罰性賠償50億元。

代表原告的律師事務所表示，這起事件給整個瓶裝水產業敲響了警鐘，必須作好充分產品測試以確保生產安全。辯護律師表示，被告公司根本不知道水中含有「聯氨」。