我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MLB／洋基封王機率僅2% 大谷世界大賽冠軍夢只差1勝

「垃圾島」言論發酵 賓州波多黎各人怒了 川普團隊火速切割

瓶裝水致肝損害 內州製造商判賠52億

編譯盧炯燊／綜合報導
生產Real Water的AffinityLifestyles.com Inc.在官網打出停業公告，相關賠償，將由承保產品責任險的保險公司負責。(AffinityLifestyles.com Inc.官方臉書)
生產Real Water的AffinityLifestyles.com Inc.在官網打出停業公告，相關賠償，將由承保產品責任險的保險公司負責。(AffinityLifestyles.com Inc.官方臉書)

內華達州瓶裝水領跑品牌Real Water因造成消費者肝臟受損而引起集體訴訟，結果遭陪審團裁定製造商AffinityLifestyles.com Inc.公司賠償52億元，但這家公司早已宣告破產

該公司宣稱Real Water是經過優質處理的「鹼化」飲用水，具有健康的排毒特性，然而在訴訟中揭發，水中含有無色劇毒化合物「聯氨」(Hydrazine)，通常用於火箭燃料中做為抗腐蝕溶劑，會造成人體肝臟衰竭。

AffinityLifestyles.com Inc.總部在拉斯維加斯，老闆瓊斯(Brent Jones)，在2016年至2018年間曾任內華達州議員，屬共和黨籍。

訴訟發起人之一的華裔女子黛西‧魏 (Daisy Wei)表示，她在2020年突然爆發急性肝衰竭，一年內至少住院9 次，幾乎要接受肝臟移植。她說剛出現病症時，無法起床，臉色發黃、出現黃疸、嘔吐。她的家庭醫生幾個月來一直找不到她生病的原因，最終才發現與她長期飲用Real Water有關聯。

除了魏之外，還有多人因飲用Real Water而出現相關重症，數人不得不接受肝臟移植，甚至有一人死亡。

魏於2021年與另外14名原告提出集體訴訟。案件一直拖到今年9月底才開庭，經過12天聆訊後，克拉克郡(Clark County)地區法院10月23日裁定該公司須支付原告損害賠償合計2.3億元，外加懲罰性賠償50億元。

代表原告的律師事務所表示，這起事件給整個瓶裝水產業敲響了警鐘，必須作好充分產品測試以確保生產安全。辯護律師表示，被告公司根本不知道水中含有「聯氨」。

事件爆發後，聯邦食品藥物管理局(FDA)於2021年6月宣布，AffinityLifestyles.com Inc. 同意停止運營進行改善，直到能夠遵守聯邦法規。但同年8月，該公司即正式申請破產。預計相關賠償，將由Real Water的保險公司負責。

內華達州瓶裝水領導品牌Real Water因造成消費者肝臟受損而引起集體訴訟，日...
內華達州瓶裝水領導品牌Real Water因造成消費者肝臟受損而引起集體訴訟，日前遭陪審團裁定製造商AffinityLifestyles.com Inc.公司賠償52億元，但這家公司早已宣告破產。(AffinityLifestyles.com Inc.官方臉書)

破產 內華達州 共和黨

上一則

佛州女險遭強暴 佯裝點披薩 機警撥打911求救

下一則

降低語言障礙孤立感…日間照護中心 有色人種長輩社交熱點

延伸閱讀

共和黨內布拉斯加州、德州聯邦參議員選舉僅微幅領先

共和黨內布拉斯加州、德州聯邦參議員選舉僅微幅領先
4220萬人已提前投票 搖擺州密西根首日破14萬人

4220萬人已提前投票 搖擺州密西根首日破14萬人
阿里巴巴付4.3億美元 與美國集體訴訟投資者和解

阿里巴巴付4.3億美元 與美國集體訴訟投資者和解
聯邦陪審團裁決打疫苗與員工信仰衝突 BART被判賠780萬元

聯邦陪審團裁決打疫苗與員工信仰衝突 BART被判賠780萬元

熱門新聞

慘遭長子殺害的華盛頓州修米斯頓與莎拉夫婦，另外三名子女也同時遇害。(取自臉書)

西雅圖5屍滅門案 15歲嫌裝受害者報案、11歲妹妹裝死倖存

2024-10-26 20:28
數位支付領城龍頭Visa報告提醒消費者提防名為「數位扒竊」(digital pickpocketing)的新手法。(美聯社)

隔空就可盜刷信用卡 Visa警告「數位扒竊」新犯罪猖獗

2024-10-26 21:00
前紐約市長朱利安尼打輸誹謗官司且被判賠1億4800萬元，法官下令必須在七天內交出資產給喬治亞州兩名選務工作人員。(路透)

朱利安尼判賠1.5億 須交出紐約宅、賓士與26手表給選務母女檔

2024-10-22 21:20
示意圖。（美聯社）

麥當勞這款漢堡疑爆大腸桿菌疫情 1死10住院

2024-10-22 18:04
衛生部督察長辦公室調查發現，居家診斷的服務項目雖然疑點重重，俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫(Medicare)卻仍付給私人保險公司數十億元。(美聯社)

紅藍卡居家診斷每次收1869元 疑點重重…為何不取消？

2024-10-24 18:37
SpaceX與特斯拉電動車執行長、世界首富馬斯克，攝於5月。資料照片。路透

華郵爆料 世界首富馬斯克曾在美國非法工作

2024-10-26 11:37

超人氣

更多 >
李英愛罕見放閃 73歲老公最強逆齡：零皺紋震撼全網

李英愛罕見放閃 73歲老公最強逆齡：零皺紋震撼全網
9種罐頭食品 廚師、營養師：價值被低估

9種罐頭食品 廚師、營養師：價值被低估
好市多會員費僅20元且可申請副卡 限時回歸

好市多會員費僅20元且可申請副卡 限時回歸
好市多這款冷凍食品被召回 上周仍在售 恐遭細菌感染

好市多這款冷凍食品被召回 上周仍在售 恐遭細菌感染
擺脫便秘 醫生曝這3個簡單生活秘訣

擺脫便秘 醫生曝這3個簡單生活秘訣