名模淪性奴 控紐約名醫男友暴打、下藥 求償千萬

名模希亞斯近期指控40歲的馬哈穆德，在與她交往的九個月中，不僅對她施暴，還有性虐、性侵等。示意圖。(本報系資料照片)

一名25歲的名模希亞斯（Maya Willow Sias）日前透過訴訟指控，她的前男友、紐約知名整形外科醫師馬哈穆德（Ammar Mahmoud）在交往期間多次對她施暴、性虐，將她當成「性奴」，不僅對她下藥，在她無意識或未同意的情況下性侵她，還強迫她與其他人一起發生性行為。要求馬哈穆德賠償1000萬美元。

據紐約郵報報導，希亞斯曾登上暢銷美國、英國、俄羅斯 的男性雜誌「Maxim」。近期指控40歲的馬哈穆德，在與她交往的九個月中，不僅對她施暴，還有性虐、性侵等。她在訴訟中表示，她於2023年4月在邁阿密一場遊艇聚會上認識了現年40歲的馬哈穆德後，兩人開始交往。

然而，希亞斯很快就見識到馬哈穆德的陰暗面。訴訟指出，儘管她一開始就拒絕了對方要求「三人行」的邀約，但馬哈穆德幾乎每晚都會用麻醉劑和合成迷幻藥，在她無意識或未同意的情況下強迫發生性行為，有時甚至會召妓。馬哈穆德還曾在一次爭執後，重擊希亞斯的臉部導致眼眶骨折，事後還帶她到自己的診所，在未使用麻醉的情況下為她注射填充物，掩蓋傷勢。

希亞斯在紐約郵報獨家採訪中透露，「他用針刺我的臉，我感覺針在我骨頭上磨擦」，她形容這段經歷宛如酷刑。訴訟還指出，馬哈穆德利用醫師身分，強迫希亞斯服用抗抑鬱藥物和氯胺酮，讓她處於順從狀態。

Model savagely beaten, turned into ‘sex slave’ by sicko NYC plastic surgeon — who performed procedure without anesthesia to cover up his abuse: lawsuit: Ammar Mahmoud, 40, at one point allegedly beat his ex-girlfriend Maya Willow Sias, 25, so savagely he… https://t.co/UYGAzFUlqh pic.twitter.com/5Dubpbk5A9 — NahBabyNah #Trump (@NahBabyNah) 2024年10月23日

訴訟內容中指出，希亞斯提供多張照片作為證據，顯示她身上佈滿因暴力毆打造成的瘀青與傷痕。她坦言，在那段期間身心俱疲，直到前往加州 工作才得以逃離馬哈穆德的魔掌，但至今仍深受創傷。

另外，馬哈穆德的前妻早在2014年提出的另一起訴訟中，也曾對他提出類似指控，指控他在婚姻期間曾對她性侵和施暴。對此，馬哈穆德否認所有指控，聲稱這些指控都不是他的性格會做的事。目前全案正由法院審理中。

名模慘淪性奴！控紐約名醫男友暴打、下藥 還逼手術蓋傷勢

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