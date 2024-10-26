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隔空就可盜刷信用卡 Visa警告「數位扒竊」新犯罪猖獗

編譯盧炯燊／即時報導
數位支付領城龍頭Visa報告提醒消費者提防名為「數位扒竊」(digital pickpocketing)的新手法。(美聯社)
數位支付領城龍頭Visa報告提醒消費者提防名為「數位扒竊」(digital pickpocketing)的新手法。(美聯社)

美國Money20/20會議將於10月27日至30日在拉斯維加斯舉行，跨國金融服務公司、數位支付領城龍頭Visa在會議前夕，於25日發表2024秋季詐騙案報告，指出多種針對銀行、消費者的詐騙及威脅手法；報告說，除了一些舊手法外，更出現了一個名為「數位扒竊」(digital pickpocketing)的新手法。

在這個名為「詐騙現狀：2024年秋季半年度威脅報告」的報告裡，Visa指出過去六個月，實物盜竊案件死灰復燃，且有持續增加趨勢，犯罪分子利用盜來的支付資訊、信用卡卡號等，用來購買禮品卡或實體產品後再轉售，有些甚至用來線上轉帳。

此外，Visa在2023年3月開始發現了一種被稱為「數位扒竊」的新興作案手法，而且正不斷擴大，犯罪分子主要是利用移動銷售點情報系統(mobile point of sale，簡稱mPOS)來作案。

這個系統本是透過智慧手機、平板電腦或無線裝置，來執行收銀機、電子銷售的終端功能。而犯罪分子通常是在人多擁擠的地方，利用這些銷售點裝置竊取消費者錢包內的信用卡資訊，並啟動支付程序。

Visa高級副總裁兼全球反詐欺服務主管賈巴拉( Michael Jabbara)指出，老式扒手是盜竊他人身上財物，而數位扒竊則是盜去他人身上的財務資訊，因此消費者應該了解周圍環境來防範「數位扒手」，就像防範老式扒手一樣。他表示，犯罪分子往往針對那些因其他事情而分心的人。

賈巴拉建議消費者應在帳戶內設置實時購物警報，一旦發現並不是自己購物及消費時，馬上通知銀行，這不僅幫助自己，還幫助其他可能的受害人。

Visa的報告也發現，犯罪分子會利用繁忙的旅行季節，詐騙準備制定旅遊計畫的消費者。其中最常見的騙局涉及詐欺網站，這些網站「欺騙」或模仿主要航空公司的網站，透過低價交易來吸引消費者，騙取個人信息及金錢。

賈巴拉指出，若消費者發現有可疑，應立即聯繫相關的金融機構，之後更新密碼並確保正確設定雙重認證；一旦確認遭盜竊，還應馬上報告當地執法部門。

Visa 信用卡 詐欺

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