麥當勞漢堡感染大腸桿菌 1死10人住院 疑「四盎司牛肉堡」出問題

麥當勞的四盎司牛肉堡22日傳出，爆發具有致命威脅的大腸桿菌感染事件。(美聯社)

美聯社22日報導，聯邦衛生官員指出，速食連鎖餐廳麥當勞 (McDonald's)的四盎司牛肉堡(Quarter Pounders)發生具有致命威脅的大腸桿菌(E. coli)感染。目前至少在10州已49人身體不適的食物中毒案例，其中1人死亡，10人住院。

疾病防治中心(CDC)表示，死亡案例是科羅拉多州 的一名老年人，一名兒童則在遭到大腸桿菌感染後出現腎臟嚴重併發症而住院。

根據統計，從9月27日到10月11日之間，這波大腸桿菌感染通報案例出現在科羅拉多州、愛阿華州、堪薩斯州、密蘇里州、蒙大拿州、內布拉斯加州 、俄勒岡州、猶他州、威斯康辛州、懷俄明州。科羅拉多州感染案例數量最高，累計有26例，其次為內布拉斯加州的9例。

疾病防治中心說，所有大腸桿菌感染民眾接受衛生機關人員訪談時都表示，在麥當勞用餐之後開始身體不舒服，絕大多數民眾都提到四盎司牛肉堡。農業部、食品及藥物管理局(FDA)以及各州衛生機關也都已針對這波食物中毒事件展開調查。

美聯社報導，目前沒有任何食材被確認是導致大腸桿菌感染的原因，不過衛生機關調查人員把重點放在洋蔥及牛肉。食藥局初步調查則顯示，牛肉堡裡切成薄片的洋蔥可能遭到污染。農業部則針對牛肉堡使用的牛肉絞肉展開調查。

熱賣的麥當勞四盎司牛肉堡。(取自X平台)

麥當勞主管22日發表聲明說，根據初步了解，某些身體不適案例與由單一供應商提供的洋蔥有關。麥當勞已經停止切片洋蔥的供應，並且在發生食物中毒案例的幾州，暫時將四盎司牛肉堡從菜單選項裡移除。位於愛達荷州、內華達州、新墨西哥州及奧克拉荷馬州的麥當勞分店，也採取相同因應措施。

麥當勞在聲明中說：「非常認真面對食品安全。」