男童陳屍樹林 母與亞裔男友涉虐待

死亡男童伊萊加·維埃的生母卡崔娜·鮑爾(右)及其亞裔男友范傑希(音譯)被控疏忽及虐待兒童，面臨審判。(曼尼特瓦郡監獄)

威斯康辛州 一名三歲男童失蹤近七個月後，被人發現陳屍於樹叢內，警方調查發現，男童生母與亞裔 男友涉嫌虐待兒童，雙雙被逮將面臨司法審判。

有線電視新聞網(CNN)報導，曼尼特瓦郡(Manitowoc County)檢察官拉布里(Jacqueline Labrie)在17日記者會宣布正式起訴失蹤男童伊萊加·維埃(Elijah Vue)的生母卡崔娜·鮑爾 (Katrina Baur)與亞裔男友范傑希(Jesse Vang，音譯)。

拉布里表示：「我們首要任務就是確保司法程序的公平與公正，今天就是要重申我們捍衛法律並為伊萊加之死伸張正義的承諾。」並補充道：「伊萊加是個小男孩，他的生命不幸被縮短，這是個令人難以置信的悲慘案件，震驚我們社區。」

報導指出，威州雙河(Two Rivers)三歲男童維埃今年2月間失蹤，警方動員大批人力展開陸、空搜索，卻始終一無所獲並透露維埃原本8月應當慶祝四歲生日。

直到9月7日當地獵人在行經一處茂密樹林，發現人體骨骸，經過范迪拉克郡(Fond du Lac County)首席法醫驗屍，證實死者就是失蹤半年的維埃，而且死因是「遭受不明手段殺害」。

由於維埃陳屍地點距離原本失蹤處僅有3哩距離，因此警方質疑維埃失蹤時的照顧者，也就是其母鮑爾的亞裔男友范傑西涉嫌重大。

因此檢方以虐待兒童、致人於死、隱藏屍體、妨礙警方調查等多項罪名起訴范傑西，連同鮑爾也因為疏忽兒童、長期疏忽致死與兩項妨礙公務等罪名面臨司法審判，不過法庭文件顯示，范傑西與鮑爾對於被控各項忽視兒童等重罪，堅持不認罪。