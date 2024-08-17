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男星強尼沃克特阻賊偷汽車零件遭槍殺 4嫌落網

記者張聲肇／綜合報導
電視演員強尼沃克特遇害後，洛杉磯市警局公布的社區治安警告。(美聯社)
電視演員強尼沃克特遇害後，洛杉磯市警局公布的社區治安警告。(美聯社)

電視演員強尼沃克特(Johnny Wactor)5月為阻止小偷竊取車零件而遭槍殺，洛杉磯市警方16日破獲該案並逮捕四名嫌犯，其中三人涉嫌謀殺，另一人為從犯。

年紀都為18歲的巴賽羅(Robert Barceleau)、古鐵瑞茲(Leonel Gutierrez)和艾斯查達(Sergio Estrada)涉嫌謀殺，22歲的歐蘭諾(Frank Olano)則幫助犯罪。

法庭文件顯示，目前被羈押在獄的四名嫌犯，保釋金額訂為200萬元。洛杉磯市警局說，員警持拘票在市內不同地點逮捕到這四人，逮捕過程中還意外發現更多證據。

因電視連續劇「杏林春暖」(General Hospital)走紅的強尼沃克特，在洛杉磯鬧區欲阻止竊賊偷取他汽車上的觸媒轉化器，遭竊賊開槍擊斃。根據他母親史佳麗特‧沃克特(Scarlett Wactor)所知以及警方調查，他和同事清晨從一家屋頂酒吧結束工作，才剛下班，看到路旁有人在對一輛汽車下手，以為自己的車子要被拖走，便上前詢問，沒想到對方看了她兒子一眼，便朝他開槍。37歲的受害人送醫後死亡。

警方說，三人中的一人，在完全未受到挑釁刺激的情況下，就開槍殺人。擊中無辜車主後，嫌犯駕車逃逸。

警方8月5日發布監視錄影，包括逃逸車輛的照片，請民眾提供線索。

沃克特來自南卡羅來納，在2020至2022年播放的ABC電視連續劇「杏林春暖」中飾演布然多‧科斌(Brando Corbin)，其他影視作品包括“Station 19”、“NCIS”和"Westworld”，也參與電動遊戲“Call of Duty: Vanguard”的製作；在經紀人蕭爾(David Shaul)和熟識他的人眼中，他是極具天分的演員和「真正的道德楷模」。

他母親對兒子意外喪生，有說不出來的痛：「悲傷是我永恆的伴侶。8月31日，我無法祝他生日快樂─他該過38歲生日的日子。我不能問他是不是回家過聖誕節。他過得如何，我連問都沒得問。」

洛杉磯 聖誕節 南卡

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