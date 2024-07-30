我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

梅蘭妮亞拒談暗殺事件 川普：代表她還愛我

黃仁勳、查克伯格對談AI 現場互換皮衣掀高潮

紐約上州數百人公園烤肉爆槍響 2死5傷

記者張聲肇／綜合報導
羅徹斯特市警局鑑識人員，在楓木公園凌亂的槍擊現場搜查物證，28日傍晚這場槍擊案，共造成二死五傷。(美聯社)
羅徹斯特市警局鑑識人員，在楓木公園凌亂的槍擊現場搜查物證，28日傍晚這場槍擊案，共造成二死五傷。(美聯社)

紐約上州羅徹斯特市楓木公園(Maplewood Park)28日傍晚有數百人正在歡聚烤肉，突然爆出槍聲，造成兩死五傷，警察說槍手不只一人。

調查人員說，第一聲槍響約發生在下午6時20分許，槍手身分和動機及相關細節，目前還無法斷定，警長史密斯(David Smith)說，「有好幾把槍」涉及這場槍擊

警方說，目前已知25歲的市府員工曼寧(Tyasia Manning)與34歲的康索爾(Phylicia Council)兩名婦女死亡。五人遭子彈擦傷或擊傷，送醫治療，都無生命危險。

羅徹斯特居民史壯(Shelly Strong)說，「我抬頭聽見有人喊，『他手上有槍，快跑！』」

市長艾凡思(Malik Evans)表示，槍擊發生之前，「大家都正高興地享受溫暖天氣與公園氣氛。」一陣大亂之後，公園剩下一個嬰兒推車和幾雙鞋子。「在公園好好過個夏天，是天經地義的事，可是偏偏我們的社區裡，就有不折不扣的懦夫，竟然對婦孺開槍，兩位女性因此喪命。」

警方說，還沒有逮捕到嫌犯。

現場民眾上傳到社媒平台的影片顯示，槍聲響起，民眾四處逃竄，有人對一名中槍倒地的受害人做心肺急救術，救護車也趕到了現場。從影片判斷，總共射出了幾十發子彈。

楓木公園在羅徹斯特市中心和安大略湖之間的根尼西河(Genesee River)岸。警方說，這場烤肉聚會活動，有人發海報宣傳，警方未說明活動名稱，但說主辦人不必事先獲得市府核准。

史密斯說，「好幾百人參加了這場烤肉會，因此，可提供線索給警方徹查這起犯罪案件的人，也有好幾百人。」他特別籲請拍到現場情況的民眾，和警方聯絡。

該市的馬丁路德金恩博士紀念公園6月才發生深夜槍擊案，有人朝群眾開槍，造成六人受傷。

槍擊 紐約上州

上一則

樂當賀錦麗背後男人 任德龍像瑞士刀

下一則

首個大腸癌驗血測試 FDA批准
➤➤➤ ➤➤➤新冠疫情引發仇亞浪潮，許多亞裔擁槍自保；但反暴力團體疾呼：擁槍反使亞裔陷入危險；2023年春節連爆華人大規模槍殺案，持槍作惡更令人深思…到底擁槍能否帶來安全？「我們與槍的距離」專題探討亞裔擁槍潮>>>

延伸閱讀

紐約上州數百人公園烤肉爆槍響 2女性公僕喪命

紐約上州數百人公園烤肉爆槍響 2女性公僕喪命
伊州去年家暴死亡暴增110% 「卡麗娜法案」再成焦點

伊州去年家暴死亡暴增110% 「卡麗娜法案」再成焦點
新任堪薩斯選美冠軍 在舞台上公開遭受家暴經歷

新任堪薩斯選美冠軍 在舞台上公開遭受家暴經歷
MLB／11局激鬥 大谷翔平2度獲敬遠 史密斯再見安道奇贏球

MLB／11局激鬥 大谷翔平2度獲敬遠 史密斯再見安道奇贏球

熱門新聞

新型廚房家電例如冰箱、烤箱與洗碗機，功能愈來愈多樣、精密，但壽命卻變短了。(路透)

以前能用上15-20年…現代家電精密高功能 壽命卻變短了

2024-07-23 02:00
馬斯克的跨性別女兒薇薇安．珍娜．威爾遜25日砲轟父親。(取自Instagram)

馬斯克變性女兒砲轟父「冷漠又自戀」：對我很殘忍

2024-07-25 21:50
父母為移民的不少Z世代兒女放棄美國夢，選擇遠走他鄉或認真考慮搬到其他國家。(本報檔案照)

健保貴、房租高、政治亂…移民二代放棄美國夢 遠走他鄉

2024-07-23 12:28
副總統賀錦麗。(美聯社)

新聞周刊：五大理由分析賀錦麗是取代拜登的最弱人選

2024-07-23 11:18
俄國國防部發布中俄戰機同飛的影片。(截自YouTube@WSJ News)

中國軍機首次在阿拉斯加附近被美攔截

2024-07-25 15:40
移民律師指責美國複雜混亂且不斷變化的移民制度，系統不良、又疏於溝通，以致許多人在美國居住工作一輩子，完糧納稅，臨退休前才被告知不是公民，無法領取社安金。(美聯社)

佛州婦住美60年 換駕照才知非公民 恐領不到社安金

2024-07-27 09:55

超人氣

更多 >
這款咖啡別喝「100％有毒」可致中風或死亡

這款咖啡別喝「100％有毒」可致中風或死亡
小鎮有16萬年薪工作 但應徵者皆買不起房而找不到人

小鎮有16萬年薪工作 但應徵者皆買不起房而找不到人
巴奧／中國女排奧運首秀 3比2扳倒衛冕冠軍美國

巴奧／中國女排奧運首秀 3比2扳倒衛冕冠軍美國
小確幸 下個月你可能會多領一張薪水支票　　　　　

小確幸 下個月你可能會多領一張薪水支票　　　　　
年紀漸長 吃這「健康」食物要小心

年紀漸長 吃這「健康」食物要小心