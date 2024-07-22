散播兒童色情片 波士頓麻醉師被逮
波士頓兒童醫院(Boston Children's Hospital)本月新聘的一名小兒科麻醉醫師因持有並傳播兒童性剝削資料，遭到警方逮捕，隨即被院方開除。
根據哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，波士頓檢察官辦公室公布新聞稿證實，前波士頓兒童醫院麻醉科醫師兼研究員、35歲的謝勒(Christopher Sheerer)19日在波士頓聯邦法院出庭應訊後，被當庭收押且不得保釋，將靜候23日舉行的聽證會。
根據報導，調查人員18日晚間前往謝勒位於波士頓的住處進行搜查，還一度遭到謝勒阻攔，不過最終仍進屋查扣謝勒的手機、平板與電腦，已經交由鑑識小組進行分析。
檢方透露，在謝勒手機發現多筆聊天記錄，其中涉及嬰兒、兒童的色情圖片與影片，還發現被告在7月1日至7月18日期間非法傳播兒童性剝削資料，因此檢方以傳播以及持有兒童色情資料等兩項罪名將他起訴。
謝勒被捕後，波士頓兒童醫院立即發表聲明，宣布開除謝勒：「當波士頓兒童醫院今日得知新聘研究員謝勒醫師被捕後，我們立即終止雇用關係。」並強調：「患者及其家人的安全福祉仍是本院最關切的首要任務。」
根據警方調查，波士頓兒童醫院本月1日正式聘用謝勒負責該院小兒科心臟麻醉研究工作，之前謝勒曾在巴爾的摩(Baltimore)約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)任職。
報導指出，今年5月間，聯邦幹員鎖定巴爾的摩某個加密的論壇網站進行調查，而涉案的謝勒正是秘密論壇的用戶之一，檢方透露該論壇要求用戶上傳兒童裸照，指控謝勒將認識的兒童照片上傳，以便獲得入會資格。
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