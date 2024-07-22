散播兒童色情片 波士頓麻醉師被逮

波士頓兒童醫院本月新聘的一名小兒科麻醉醫師因持有並傳播兒童性剝削資料，遭到警方逮捕，隨即被院方開除。(Boston's Children's Hospital官網)

波士頓 兒童醫院(Boston Children's Hospital)本月新聘的一名小兒科麻醉醫師因持有並傳播兒童性剝削資料，遭到警方逮捕，隨即被院方開除。

根據哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，波士頓檢察官辦公室公布新聞稿證實，前波士頓兒童醫院麻醉科醫師兼研究員、35歲的謝勒(Christopher Sheerer)19日在波士頓聯邦法院出庭應訊後，被當庭收押且不得保釋，將靜候23日舉行的聽證會。

根據報導，調查人員18日晚間前往謝勒位於波士頓的住處進行搜查，還一度遭到謝勒阻攔，不過最終仍進屋查扣謝勒的手機、平板與電腦，已經交由鑑識小組進行分析。

檢方透露，在謝勒手機發現多筆聊天記錄，其中涉及嬰兒、兒童的色情圖片與影片，還發現被告在7月1日至7月18日期間非法傳播兒童性剝削資料，因此檢方以傳播以及持有兒童色情資料等兩項罪名將他起訴。

謝勒被捕後，波士頓兒童醫院立即發表聲明，宣布開除謝勒：「當波士頓兒童醫院今日得知新聘研究員謝勒醫師被捕後，我們立即終止雇用關係。」並強調：「患者及其家人的安全福祉仍是本院最關切的首要任務。」

根據警方調查，波士頓兒童醫院本月1日正式聘用謝勒負責該院小兒科心臟麻醉研究工作，之前謝勒曾在巴爾的摩(Baltimore)約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)任職。

報導指出，今年5月間，聯邦幹員鎖定巴爾的摩某個加密的論壇網站進行調查，而涉案的謝勒正是秘密論壇的用戶之一，檢方透露該論壇要求用戶上傳兒童裸照，指控謝勒將認識的兒童照片上傳，以便獲得入會資格。