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阿拉巴馬男子行刑式槍殺妻和4幼童 全都頭部中彈亡

泰6死毒殺案凶嫌傳是杜拜富豪之妻 常花高價聘死者為她化妝

32歲男子行刑式槍殺妻子和4幼童 5人全都頭部中彈亡

編譯徐榆涵／即時報導
阿拉巴馬州32歲男子肯德里克（Brandon Kendrick）18日晚間槍殺妻子及4名幼童。(取自Bibb County Sheriff's Office)
阿拉巴馬州32歲男子肯德里克（Brandon Kendrick）18日晚間槍殺妻子及4名幼童。(取自Bibb County Sheriff's Office)

阿拉巴馬州32歲男子肯德里克（Brandon Kendrick）18日晚間槍殺妻子及4名年齡介於2歲至9歲的小孩，已因5項可判死刑的謀殺罪嫌遭逮，犯案動機尚待釐清。

ABC、CBS等報導，阿拉巴馬州調查局指出，32歲的肯德里克18日晚間10時左右，在比伯郡（Bibb County）的西布洛克頓（West Blocton）槍殺24歲妻子凱爾西（Kelsey）外，還包括1名2歲幼童、2名6歲兒童和1名9歲兒童，其中2童為肯德里克的小孩，另2人為親戚的孩子。

法庭紀錄顯示，肯德里克目前已被逮捕，拘留在比伯郡監獄不得假釋，並面臨5項可判死刑的謀殺罪嫌，被捕時未掙扎逃脫，也未透露犯案動機，目前不清楚是否有請律師。阿拉巴馬州調查局仍在釐清案情，據稱死者均遭手槍擊中頭部。

阿拉巴馬州 監獄 槍擊

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