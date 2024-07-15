西裔少女與2表妹返墨失聯尋獲 姑丈涉綁架將引渡美受審

聯邦調查局針對猶他州14歲少女伊麗莎白·岡薩雷斯發出的失蹤人口通報。(FBI)

猶他州 一位西語裔少女與兩個年幼的表妹回墨西哥 探親期間，突然失聯，家屬報警處理，所幸兩周後被警方尋獲，三人平安無事，而且失蹤少女的姑丈因為涉嫌綁架遭到逮捕，將以綁架罪名起訴並引渡回美受審。

據美國廣播公司新聞網(ABC News)13日報導，來自猶他州的14歲少女伊麗莎白·岡薩雷斯(Elizabeth Gonzalez)與6歲的索菲亞·梅倫·莫雷諾·薩莫拉(Sofia Mailen Moreno Zamora)以及4歲的雷吉娜·莫雷諾·薩莫拉(Regina Moreno Zamora)到墨西哥市(Mexico City)探親祖母。

不料6月30日突然失聯，家屬報警尋人，墨西哥警方隨後針對三名女孩失蹤案，於7月1日啟動「安珀警報」(Amber Alert)，透過各種媒體管道通報社會大眾，以擴大協助搜尋失蹤兒童的範圍。

岡薩雷斯母親艾爾瑪·索雷克(Alma Soreque)向媒體表示，女兒失踪當天(6月30)上午還曾與女兒通話，直到當天晚上家人打電話告知，岡薩雷斯去附近便利商店散步後，就再也沒有回來。

由於有家屬透露失蹤一對小表妹的親生父親、31歲安東尼奧·莫雷諾(Antonio Moreno)過去三年來，定居猶他州鹽湖城(Salt Lake City)以北約22哩的凱斯維爾(Kaysville)，卻在女孩失蹤當天突然前往墨西哥市。

因此聯邦調查局(FBI )研判，莫雷諾(Antonio Moreno)與三名失蹤女孩有關，於是交由墨西哥警方布線追查，最後在韋拉克魯斯州(Veracruz)尋獲三名失蹤女孩，並逮捕莫雷諾，監視器拍下岡薩雷斯和一對小表妹與莫雷諾一起搭上一輛計程車，研判岡薩雷斯當時是在毫無防備情況下被莫雷諾騙上車。