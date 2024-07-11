街燈銅線屢遭竊 各大城市街區不亮 頻傳事故

犯罪集團竊走數千盞街燈的銅線，使街燈無法運作，對駕駛和行人都構成重大安全風險。(路透)

金屬竊案已是全美各城市數十年來的噩夢，商品價格愈高便愈猖獗。然而，在新冠疫情 爆發後，隨著經濟苦痛與社會不安加劇，加上金屬需求飆增，尤其是銅，讓這類犯罪上升到全新層級。

洛杉磯 第六街的燈帶之橋，原本被接上許多燈泡，以彰顯城市精神，是著名地標，如今卻無法在夜裡發光，原因是盜賊竊走街燈裡的銅線。鄰近405號高速公路的數十個街區，都出現類似的狀況。

在明尼蘇達州的聖保羅，一名男子在住家附近穿越馬路時，被車輛撞死，當時街燈未亮。過去兩年，在拉斯維加斯有超過97萬英尺的街燈電線遭竊。

這種情況在全美各大城市十分普遍，顯示竊取電線的臨時起意犯罪非常猖獗。犯罪集團竊走數千盞街燈的銅線，再以廢金屬的價格轉賣套現，雖只能換得數百美元，但街燈無法運作，對駕駛和行人構成重大安全風險，也為市府帶來數百萬美元的維修成本。

全國多個城市的資源回收業已向警方表示，已加強審核欲出售金屬之人的來歷，要求出示身分證件並留下紀錄，但盜賊仍有辦法銷贓。

一些盜竊甚至涉及原本搬不動的基礎設備或公共藝術品。在洛杉磯郡，自今年1月以來，超過290個消防栓不見。在丹佛，兩名男子從馬丁．路德．金恩紀念碑 移走銅製藝術品，造成8萬5000元的損失。警方說，這兩人到當地廢鐵公司銷贓，只賺到394元。

洛杉磯市議員梁家訓(Kevin De Leon)最近推動成立專案小組以對抗金屬盜竊 。單是在梁家訓的選區，去年財政年就發生6900宗銅電線失竊案，比五年前增加600%。一些案件涉及複雜的犯罪集團，招募吸毒者盜竊換取毒品 。為了防範，梁家訓乾脆先移除公共雕像藏起來。