弗洛伊德案翻版？非裔男遭保全壓地亡

非裔男子米切爾6月底在密爾瓦基一家飯店前遭保全臉朝下按壓在地，不久後身亡。(取材自臉書)

一名非裔 男子6月底在密爾瓦基一家飯店前遭保全臉朝下按壓在地，過不久身亡。對此，出手的保全已經停職，但死者的母親則要求公道，其委任律師更直呼這是喬治·弗洛伊德(George Floyd)事件翻版。

全國廣播公司(NBC)報導，43歲的米切爾(Dvontaye Mitchell)於6月30日前往密爾瓦基凱悅酒店(Hyatt Regency)，根據警方說法，當時獲報有一名男子闖入營業場所並「引起騷亂」，保全人員「護送他離開」時雙方發生衝突，保全人員則將其拘留等到警方抵達現場，不過，當警方抵達時，他已經沒有反應，經過急救被宣告死亡。

從路人拍攝的影片可顯示，米切爾被四名保全壓制在飯店前的地上，呈俯臥姿勢，至少有一名保全跪在他的背上，畫面與2020年5月弗洛伊德遭警方壓制超過八分鐘後死亡的情形相似。另一名保全則在米切爾的頭部位置，其他保全壓住雙腿和手臂，其中一名保全還用東西多次擊打米切爾的頭部，隨後米切爾聲用沙啞聲音喊道，「拜託！救我！拜託！對不起！」一名保安則回說，「趴下，不要反抗！」當發現他們被拍攝時，保安還對著鏡頭說，「這就是跑進女廁的下場！」

米切爾家族律師克倫普(Ben Crump)透過聲明表示，死者的母親賈爾斯(Brenda Giles)指出兒子有精神狀況。密爾瓦基郡法醫表示，米切爾的初步死因為他殺，但最終原因尚待確定。警方表示，米切爾的死因正在調查中，但並未以刑案處理。

克倫普表示，米切爾死亡的情況「令人不安，而且誠如一位目擊者描述，令人想到弗洛伊德的死。」凱悅酒店發言人8日表示，當事員工已被停職。不過，母親賈爾斯不滿表示，「他們殺了我的孩子。我的難過在於這些保全人員沒有人因此事被起訴，他們想要掩蓋這件事。」她還表示，事後前往認屍時被嚇一跳，「他的臉頰被砸凹了，還有一邊腫起來。」