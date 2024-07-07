酷暑留3幼童在車內 德州狠媽被捕

涉嫌將三名小孩留在悶熱汽車內 獨自一人去購物將近一小時的德州女子加爾薩-阿瑪多。(聖安東尼奧警察局)

德州 聖安東尼奧(San Antonio)一名母親為了購物方便，不顧炎熱的天氣，將三名年幼子女留在車內近一小時，幸好有路人及時發現報警，事後這名母親已被逮捕。

有線電視新聞網(CNN)報導，聖安東尼奧警方接獲報案，指稱一輛汽車內關著幼童，於是派員前往處理，發現車內有個1個月大的嬰兒以及兩名年齡分別為2歲與4歲的幼童，命在旦夕。

聖安東尼奧警局表示：「孩子們的母親當時就在附近一家商店購物，但沒有注意自己離開多久。」並補充道：「根據初步調查，孩子們在車內待了約50分鐘。」

根據貝克薩郡(Bexar County)警方表示，三名幼童的母親加爾薩-阿瑪多(Angela Garza-Amador)被控犯下三項遺棄與危害兒童罪，於6月28日被警方逮捕，隔天交保候傳。

一位目擊者向CNN地方電視台KENS表示，當時她正準備走進一家童裝店，發現路邊汽車內有個小男孩身影，基於母性本能對車內探頭查看，發現車內還有另一個孩子，立即通知童裝店店員撥打911電話報警，並嘗試打開車門，發現車門沒有上鎖，於是陪伴三個孩子直到救援人員趕到。

目擊者回憶當時表示：「有個小男孩滿頭大汗、不斷哭泣，猛吸空氣，好像快要沒氣了。」並強調：「很多家長都以為沒關係，馬上就回來，但這段時間可能會發生很多事。」

所幸三名幼童送醫治療後，並無大礙，這位目擊者也欣慰表示：「我住在市區另一邊，已10年沒去那家童裝店，我真心覺得是上帝派我去救那些孩子。」

根據報導，事發當天聖安東尼奧氣溫高達華氏98至100度，在密閉的汽車內只需一小時溫度就會高達130度。

汽車安全數據統計組織「兒童與汽車安全」(Kids and Car Safety)調查，今年以來至少有7名兒童因受困車內中暑身亡，而自1990年以來全美至少有1090名兒童死於悶熱車內。