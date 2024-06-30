凌虐受刑人致死 密州5獄警遭控謀殺

密蘇里州傑弗遜市懲教中心一名非裔受刑人去年遭獄警包頭、裹腳、噴辣椒噴霧，不久後窒息而死；涉案的五名獄警28日分別被判二級謀殺及過失殺人罪。(美聯社)

密蘇里州 傑弗遜市懲教中心(Jefferson City Correction Center)一名非裔受刑人摩爾(Othel Moore Jr.)去年遭獄警包頭、裹腳、噴辣椒噴霧，不久後窒息而死；涉案的五名獄警28日分別被判二級謀殺及過失殺人罪。

全國廣播公司商業頻道CNBC報導，密州懲教廳(Department of Corrections)緊急應變小組2023年12月8日在檢查其中一個牢房區是否藏有違禁品時，這群獄警對38歲的摩爾噴了兩次辣椒噴霧，然後戴上隔離套(spit-hood)、綁腿並綑在監禁椅上。

隨後摩爾被轉移到一間單獨牢房，被困在頭罩和椅子長達30分鐘，據稱很多獄友都聽到他說他無法呼吸，摩爾後來被送往醫院，但最終還是死亡。

科爾郡(Cole County)檢察官湯普森(Locke Thompson)表示法醫裁定摩爾的死因是姿勢性窒息，列為他殺，懲教中心的監控系統也拍下了這些過程。起訴書指控萊金斯(Justin Leggins)、凱斯(Jacob Case)、布朗(Aaron Brown)、瓦爾納(Gregory Varner)等四名獄警各犯有一項二級謀殺罪和一項二級攻擊從犯；第五名獄警布拉德肖(Bryanne Bradshaw)則犯一項過失殺人罪。

起訴書稱，萊金斯和凱斯對摩爾噴了胡椒噴霧、布朗在他頭上套上面具，瓦爾納和布拉德肖則讓摩爾處於導致他窒息的姿勢。湯普森說被指控謀殺的被告可能面臨10至30年監禁。

摩爾家人的律師史特羅斯(Andrew Stroth)表示，摩爾的耳朵和鼻子裡都是血。摩爾家人28日也向警方和懲教廳提起訴訟，史特羅斯的訴狀描述懲教廳緊急應變小組為「一個用強制手段施暴、恐嚇和威脅囚犯的團體」，而摩爾受襲並非單一事件，而是懲教廳助長的野蠻模式和做法。「密州懲教廳尤其是傑弗遜市懲教中心，存在種族主義 和違憲虐待的制度、模式和做法，這就是監獄 裡的喬治·弗洛伊德(George Floyd)翻版。」