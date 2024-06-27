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假領養真蓄奴 專挑非裔兒童強逼務農 西維州白人夫妻不認罪

編譯盧思綸／綜合報導
西維州夫婦蘭茲(右)與懷費勒(左)被控專領養非裔兒童，並虐待兒童，「假領養真蓄奴」。圖為夫婦25日出庭拒不認罪。(取自X平台)
西維州夫婦蘭茲(右)與懷費勒(左)被控專領養非裔兒童，並虐待兒童，「假領養真蓄奴」。圖為夫婦25日出庭拒不認罪。(取自X平台)

西維吉尼亞州一對富有白人夫妻專門領養非裔兒童強迫從事農場勞動，並囚禁在只有小便盆、沒水沒食物的陰暗穀倉，社福機構查訪抓包虐待兒童，夫婦竟然辯稱孩子「自己喜歡」，25日出庭亦不認罪，「假領養真蓄奴」的惡劣行徑令人髮指。

去年10月在西維吉尼亞州(West Virginia)西森維爾鎮(Sissonville)，63歲的蘭茲(Donald Ray Lantz)與62歲懷費勒(Jeanne Kay Whitefeather)被發現專挑非裔種族兒童領養，四個孩子年齡最小僅6歲、最大16歲，並且逼迫他們在農場工作，更生活在極其惡劣的環境。

鄰居發現異狀通報社福機構，社工上門查訪發現兩名少年男女被囚禁在沒有任何燈光的穀倉，裡面只有一個小便盆，也沒有飲用水，平時睡在沒有床墊的水泥地板。其中一人更向警方透露已經被關12個小時沒吃東西。

兩人衣服破爛，少女穿著鞋子，少年赤腳有明顯的潰瘍傷口，身上散發體味。鄰居更透露，蘭茲夫婦不准孩子進入主屋。

警方獲報上門時，懷費勒竟辯稱他們「自己喜歡」被關在裡面，還說那是「俱樂部遊戲室」。

卡納瓦郡巡迴法院法官阿斯克(Maryclaire Akers)說，這是她見過最糟的起訴書，「這些孩子因為自身種族，基本上被當成奴隸對待」。

蘭茲和懷費勒各被控16項罪名，包括侵犯民權、販賣未成年兒童、強迫未成年兒童從事勞動，以及忽視兒童造成嚴重身體傷害或死亡等罪名。

卡納瓦郡助理檢察官塔克(Madison Tuck)26日表示，雖然她無法回答有關本案細節的問題 ，但是因為起訴書包括侵犯民權，所以肯定有種族的成份存在。

兩名被告今年2月火速籌出40萬元；3月底檢方提出保釋金來源合法、但目的不法，要求提高保釋金額。法院最新提高保釋金至每人50萬元現金，兩人重新被收押。他們將在9月9日受審。

西維吉尼亞州 非裔

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