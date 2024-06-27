假領養真蓄奴 專挑非裔兒童強逼務農 西維州白人夫妻不認罪

西維州夫婦蘭茲(右)與懷費勒(左)被控專領養非裔兒童，並虐待兒童，「假領養真蓄奴」。圖為夫婦25日出庭拒不認罪。(取自X平台)

西維吉尼亞州 一對富有白人夫妻專門領養非裔 兒童強迫從事農場勞動，並囚禁在只有小便盆、沒水沒食物的陰暗穀倉，社福機構查訪抓包虐待兒童，夫婦竟然辯稱孩子「自己喜歡」，25日出庭亦不認罪，「假領養真蓄奴」的惡劣行徑令人髮指。

去年10月在西維吉尼亞州(West Virginia)西森維爾鎮(Sissonville)，63歲的蘭茲(Donald Ray Lantz)與62歲懷費勒(Jeanne Kay Whitefeather)被發現專挑非裔種族兒童領養，四個孩子年齡最小僅6歲、最大16歲，並且逼迫他們在農場工作，更生活在極其惡劣的環境。

鄰居發現異狀通報社福機構，社工上門查訪發現兩名少年男女被囚禁在沒有任何燈光的穀倉，裡面只有一個小便盆，也沒有飲用水，平時睡在沒有床墊的水泥地板。其中一人更向警方透露已經被關12個小時沒吃東西。

兩人衣服破爛，少女穿著鞋子，少年赤腳有明顯的潰瘍傷口，身上散發體味。鄰居更透露，蘭茲夫婦不准孩子進入主屋。

警方獲報上門時，懷費勒竟辯稱他們「自己喜歡」被關在裡面，還說那是「俱樂部遊戲室」。

卡納瓦郡巡迴法院法官阿斯克(Maryclaire Akers)說，這是她見過最糟的起訴書，「這些孩子因為自身種族，基本上被當成奴隸對待」。

蘭茲和懷費勒各被控16項罪名，包括侵犯民權、販賣未成年兒童、強迫未成年兒童從事勞動，以及忽視兒童造成嚴重身體傷害或死亡等罪名。

卡納瓦郡助理檢察官塔克(Madison Tuck)26日表示，雖然她無法回答有關本案細節的問題 ，但是因為起訴書包括侵犯民權，所以肯定有種族的成份存在。

兩名被告今年2月火速籌出40萬元；3月底檢方提出保釋金來源合法、但目的不法，要求提高保釋金額。法院最新提高保釋金至每人50萬元現金，兩人重新被收押。他們將在9月9日受審。